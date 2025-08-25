Тихон Страстной: почему 26 августа нельзя ругаться, доедать за детьми и дарить полотенца
Считалось, что в этот день можно "сдуть" болезни. К примеру, как сказано в публикации издания "Радио 1", человек тер больное место, поднимал руки к небу и дул на ладони – верили, что птицы унесут недуг.
Кроме того, незамужние девушки, переживавшие из-за безответной любви, проводили отворот: к яблоне привязывали еловую ветку, чтобы избавиться от тягостных чувств.
Что запрещено
С 26 августа продолжается Успенский пост, поэтому под строгим запретом мясо, рыба, яйца, молочные продукты и алкоголь.
Также действовали и другие ограничения:
- нельзя принимать в дар белые полотенца – это считалось дурной приметой;
- холостым и незамужним не рекомендовалось спать на двух подушках, чтобы не накликать одиночество;
- не следовало доедать за детьми, чтобы не "забрать" их удачу;
- нельзя ругаться и сквернословить – это привлекало беды;
- стоит отказаться от забот в саду и огороде: пользы от нее не будет;
- запрещалось предаваться мрачным воспоминаниям, чтобы не перенести несчастья в настоящее.
Что можно
Согласно данным издания "Вокруг света", существовал обычай прибираться в этот день в сараях и погребах, заговаривать сени от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.
Также в этот день можно провести генеральную уборку. Говорили, что и в мыслях, и на душе тогда воцарится порядок.
В этот день, согласно приметам, было принято отпускать обиды.
Приметы на погоду
- Сильный ветер – сентябрь будет с частыми дождями.
- Много грибов в лесу – на следующий год будет хороший урожай.
- Жаркая погода – к суровой зиме.
- Холодный день обещает мягкую и снежную зиму.
- Дождь – к снежным буранам зимой.
Ранее мы рассказывали, что в народном календаре день 14 августа называют Медовым Спасом. Это один из трех Спасов, которые празднуют в августе. За Медовым Спасом следует Яблочный Спас – его празднуют 19 августа, а затем – Ореховый – 29 августа.