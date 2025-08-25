#АЭС в Казахстане
Советы

Тихон Страстной: почему 26 августа нельзя ругаться, доедать за детьми и дарить полотенца

26 августа, традиции, погода, приметы, Тихон, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 15:59 Фото: pexels
В народном календаре 26 августа имеет название Тихон Страстной. Ранее этот день связывали с завершением летних работ, подготовкой к зиме и особыми обрядами защиты от бед и болезней, сообщает Zakon.kz.

Считалось, что в этот день можно "сдуть" болезни. К примеру, как сказано в публикации издания "Радио 1", человек тер больное место, поднимал руки к небу и дул на ладони – верили, что птицы унесут недуг.

Кроме того, незамужние девушки, переживавшие из-за безответной любви, проводили отворот: к яблоне привязывали еловую ветку, чтобы избавиться от тягостных чувств.

Что запрещено

С 26 августа продолжается Успенский пост, поэтому под строгим запретом мясо, рыба, яйца, молочные продукты и алкоголь.

Также действовали и другие ограничения:

  • нельзя принимать в дар белые полотенца – это считалось дурной приметой;
  • холостым и незамужним не рекомендовалось спать на двух подушках, чтобы не накликать одиночество;
  • не следовало доедать за детьми, чтобы не "забрать" их удачу;
  • нельзя ругаться и сквернословить – это привлекало беды;
  • стоит отказаться от забот в саду и огороде: пользы от нее не будет;
  • запрещалось предаваться мрачным воспоминаниям, чтобы не перенести несчастья в настоящее.

Что можно

Согласно данным издания "Вокруг света", существовал обычай прибираться в этот день в сараях и погребах, заговаривать сени от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

Также в этот день можно провести генеральную уборку. Говорили, что и в мыслях, и на душе тогда воцарится порядок.

В этот день, согласно приметам, было принято отпускать обиды.

Приметы на погоду

  • Сильный ветер – сентябрь будет с частыми дождями.
  • Много грибов в лесу – на следующий год будет хороший урожай.
  • Жаркая погода – к суровой зиме.
  • Холодный день обещает мягкую и снежную зиму.
  • Дождь – к снежным буранам зимой.

Ранее мы рассказывали, что в народном календаре день 14 августа называют Медовым Спасом. Это один из трех Спасов, которые празднуют в августе. За Медовым Спасом следует Яблочный Спас – его празднуют 19 августа, а затем – Ореховый – 29 августа.

