Названы три знака зодиака, которые заранее знают, что вы все сделаете неправильно

Если умение промолчать, когда ближний сделал что-то не то и теперь страдает от последствий, можно назвать добродетелью, то три представителя гороскопа ее определенно лишены, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail уверены, эти знаки зодиака никогда не промолчат:

Рыбы

Если вы еще только собрались что-то сделать, а ваша знакомая Рыбы говорит: "Даже не думай!", лучше прислушаться. Потому что, во-первых, у этих товарищей и правда есть прямая связь с мирозданием, по которой они получают информацию о ближайшем будущем. А во-вторых, потому что, когда вы не послушаетесь, сделаете все по-своему и влетите в последствия на максимальной скорости, она точно скажет: "А я говорила!".

Дева

Редкая Дева способна удержаться и не объявить, что она-то еще полгода назад точно знала, что ничего хорошего из вашей затеи не выйдет и вы непременно наделаете ошибок. Потому что, во-первых, она и правда знала: умение предусмотреть любую мелочь для себя идет в обязательном комплекте со способностью предусмотреть неумения сделать то же самое окружающими.

Скорпион

В нужный момент Скорпион умеет торжественно объявить, что ничего другого от вас и не ожидали. Впрочем, если так получилось, что ваша промашка – дело только ваших рук, Скорпион все равно узнает о ней еще до того, как вы оступитесь. Потому что видит вас насквозь.

