Лучшие напитки, согревающие в холода, перечислила врач

Российский эндокринолог-диетолог Мария Брижан рассказала, какие напитки особенно полезны в зимнее время и согревают в холода, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 5 декабря 2025 года специалист отметила, что в холодное время в напитки рекомендуется добавлять различные специи и пряности: они стимулируют кровообращение и создают ощущение тепла. Кроме того, богаты витаминами и минеральными веществами, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

"В обычный чай или кофе можно положить немного кардамона, гвоздики, корицы, тмина, мускатного ореха, имбиря и даже кайенского перца. Конечно же, традиционный мед тоже подойдет. Горячий шоколад с корицей, имбирный латте не только подарят вкусовое разнообразие, но и согреют в холодный период", – поделилась Брижан.

По ее словам, в обычные соки, морсы, фруктовые компоты и настои тоже можно добавлять специи для придания им согревающего эффекта и пикантного островатого вкуса. К примеру, попробуйте приготовить глинтвейн на основе яблочного, виноградного и гранатового сока.

Также, как добавила врач, полезны будут травяные чаи с добавлением ромашки, фенхеля, шалфея, шиповника, эвкалипта, календулы, боярышника, аниса, базилика, душицы, зверобоя, льняного семени, солодки, чистотела, майорана.

"Безалкогольные напитки, обладающие согревающим эффектом, обычно употребляются в теплом, почти горячем виде – примерно 55-60°C", – сказала Брижан.

Употребление острых специй, травяных настоев, как напомнила диетолог, имеет ряд ограничений и противопоказаний.

" При желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете второго типа напитки со специями и травами следует употреблять с осторожностью . В этом случае лучше посоветоваться с лечащим врачом. В состоянии беременности и лактации таких напитков лучше вообще избегать. Помимо этого, следует учитывать возможную индивидуальную непереносимость. Если вы впервые пробуете какой-то напиток, лучше начинать с небольших доз. Если нет аллергической реакции, можно употреблять", – посоветовала Брижан.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

