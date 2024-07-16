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Врач рассказала, как облегчить зуд при укусах комаров

Врач рассказала, как облегчить зуд при укусах комаров, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 05:41 Фото: pixabay
Российский врач Ирина Баранова отметила, что укусы комаров могут вызывать неприятный зуд и раздражение и перечислила несколько натуральных средств, которые помогут облегчить зуд при укусах, сообщает Zakon.kz.

О средствах, которые подходят как для детей, так и для взрослых доктор Баранова написала в своем Telegram-канале.

1. Алоэ вера

Алоэ вера известно своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Гель из листьев алоэ помогает уменьшить зуд, воспаление и ускоряет заживление кожи.

Для этого надо срезать лист алоэ, выдавить гель и нанести его непосредственно на место укуса. Повторять несколько раз в день по мере необходимости.

2. Эфирное масло чайного дерева

Эфирное масло чайного дерева обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Оно эффективно снимает зуд и предотвращает инфекцию.

Применение: смешать несколько капель масла чайного дерева с кокосовым или оливковым маслом и нанести на место укуса. Использовать 2-3 раза в день.

3. Мед

Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он помогает уменьшить зуд и ускоряет заживление кожи.

Применение: нанести небольшое количество меда на место укуса и оставить на 15-20 минут. Затем смыть теплой водой. Повторять по мере необходимости.

4. Пищевая сода

Пищевая сода помогает нейтрализовать кислотность укуса и уменьшить зуд и воспаление.

Применение: смешать чайную ложку пищевой соды с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанести пасту на место укуса и оставить на 10-15 минут, затем смыть. Использовать 1-2 раза в день.

5. Овсянка

Овсянка при наружном применении имеет успокаивающие и противовоспалительные свойства, которые помогают уменьшить зуд и раздражение.

Применение: измельчить овсяные хлопья и смешать их с водой до образования пасты. Нанести пасту на место укуса и оставить на 10-15 минут, затем смыть. Также можно добавить овсянку в ванну и принимать ванну в течение 20-30 минут.

6. Листья базилика

Листья базилика содержат соединения, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что помогает уменьшить зуд и предотвращает инфекцию.

Применение: размять несколько свежих листьев базилика и нанести их сок на место укуса. Оставить на 10-15 минут, затем смыть. Повторять по мере необходимости.

"Всегда проверяйте, чтобы у вас или вашего ребенка не было аллергии на используемые ингредиенты"доктор Баранова

Если зуд и воспаление не проходят или усиливаются, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и возможного лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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