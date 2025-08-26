Почему после еды тянет в сон

Сонливость после еды – естественное явление. Так, организм перестраивается и тратит энергию на переваривание, поэтому легкая сонливость в течение 1-2 часов после обеда или ужина считается нормой, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, бывают состояния, при которых такая реакция организма на прием пищи должна насторожить.

К примеру, как рассказывает врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина, стоит обратить внимание, если после еды отсутствует ощущение бодрости или легкой эйфории, а желание поспать наблюдается постоянно.

Специалист подчеркивает, что нужно обратить внимание на рацион и проверить углеводный обмен.

"Даже после употребления белковой пищи или обеда с углеводами уровень сахара в крови повышается. В норме он не должен превышать 7,8 ммоль/л. У людей с нарушением углеводного обмена, например при инсулинорезистентности, уровень глюкозы натощак может быть выше, а после еды он возвращается в норму". Вера Сережина

При сахарном диабете уровень глюкозы после еды значительно возрастает, цитирует врача издание "Известия".

Медик подчеркивает, часто люди не замечают этих изменений, особенно если ведут неактивный образ жизни и имеют возможность поспать после еды.

Сонливость в такой ситуации может казаться естественной, однако с годами игнорирование этого симптома ведет к прогрессированию диабета и осложнений от него в виде нарушения зрения, работы почек, нервной системы с риском возникновения такого жизнеугрожающего состояния, как кетоацидоз и кома.

Еще одна причина сонливости – нехватка ферментов ЖКТ и поджелудочной железы.

"Если пища задерживается в желудке и плохо переваривается из-за атрофии слизистой на фоне хронического воспаления, то организму нужно больше энергии для переваривания пищи. Такое бывает при атрофическом гастрите или хроническом панкреатите. Выявить это состояние помогут анализы крови на гастропанель и ферменты, а также УЗИ брюшной полости или ЭГДС. Хронические состояния часто проявляются именно сонливостью", – отметила Сережина.

Недостаток энергии в организме наблюдается также при гипотиреозе, который часто сопровождается усталостью после еды. В таких случаях хотя бы раз в год стоит проверить гормоны щитовидной железы.

Кроме того, сонливость может быть связана с пищевой непереносимостью.

Тяжелые для переваривания продукты – жирные блюда, кондитерские изделия, сочетающие в составе жиры и углеводы, фастфуд, белый хлеб – часто вызывают сонливость.

Пшеница, например, способствует выработке морфиноподобных веществ, которые успокаивают организм. Даже тоники или сладкие напитки сначала дают всплеск энергии, а потом – упадок сил.

В заключительной части врач отмечает, что спать после еды не вредно, особенно если организму не хватает энергии.

Короткий 20-минутный сон после обеда полезен.

"Но, если сонливость повторяется после каждого приема пищи, а не только после обильного стола, стоит проверить углеводный обмен. Коварство сахарного диабета заключается в незаметном влиянии на многие внутренние органы, включая щитовидную железу, а хроническая усталость после еды – сигнал, который нельзя игнорировать". Вера Сережина

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

