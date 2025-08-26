Почему после еды тянет в сон
Впрочем, бывают состояния, при которых такая реакция организма на прием пищи должна насторожить.
К примеру, как рассказывает врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина, стоит обратить внимание, если после еды отсутствует ощущение бодрости или легкой эйфории, а желание поспать наблюдается постоянно.
Специалист подчеркивает, что нужно обратить внимание на рацион и проверить углеводный обмен.
"Даже после употребления белковой пищи или обеда с углеводами уровень сахара в крови повышается. В норме он не должен превышать 7,8 ммоль/л. У людей с нарушением углеводного обмена, например при инсулинорезистентности, уровень глюкозы натощак может быть выше, а после еды он возвращается в норму".Вера Сережина
При сахарном диабете уровень глюкозы после еды значительно возрастает, цитирует врача издание "Известия".
Медик подчеркивает, часто люди не замечают этих изменений, особенно если ведут неактивный образ жизни и имеют возможность поспать после еды.
Сонливость в такой ситуации может казаться естественной, однако с годами игнорирование этого симптома ведет к прогрессированию диабета и осложнений от него в виде нарушения зрения, работы почек, нервной системы с риском возникновения такого жизнеугрожающего состояния, как кетоацидоз и кома.
Еще одна причина сонливости – нехватка ферментов ЖКТ и поджелудочной железы.
"Если пища задерживается в желудке и плохо переваривается из-за атрофии слизистой на фоне хронического воспаления, то организму нужно больше энергии для переваривания пищи. Такое бывает при атрофическом гастрите или хроническом панкреатите. Выявить это состояние помогут анализы крови на гастропанель и ферменты, а также УЗИ брюшной полости или ЭГДС. Хронические состояния часто проявляются именно сонливостью", – отметила Сережина.
Недостаток энергии в организме наблюдается также при гипотиреозе, который часто сопровождается усталостью после еды. В таких случаях хотя бы раз в год стоит проверить гормоны щитовидной железы.
Кроме того, сонливость может быть связана с пищевой непереносимостью.
Тяжелые для переваривания продукты – жирные блюда, кондитерские изделия, сочетающие в составе жиры и углеводы, фастфуд, белый хлеб – часто вызывают сонливость.
Пшеница, например, способствует выработке морфиноподобных веществ, которые успокаивают организм. Даже тоники или сладкие напитки сначала дают всплеск энергии, а потом – упадок сил.
В заключительной части врач отмечает, что спать после еды не вредно, особенно если организму не хватает энергии.
Короткий 20-минутный сон после обеда полезен.
"Но, если сонливость повторяется после каждого приема пищи, а не только после обильного стола, стоит проверить углеводный обмен. Коварство сахарного диабета заключается в незаметном влиянии на многие внутренние органы, включая щитовидную железу, а хроническая усталость после еды – сигнал, который нельзя игнорировать".Вера Сережина
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
