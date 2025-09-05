Василиса Володина рассказала, что ждет знаки зодиака в лунное затмение 7 сентября

Известный российский астролог Василиса Володина высказалась о предстоящем лунном затмении: чего ждать и чего опасаться, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала на своей странице в Instagram 4 сентября Володина, полное лунное затмение 7 сентября 2025 года подсказывает, что какая-то тема или сфера жизни сейчас уходит в прошлое и для личностного развития важно отказаться от чего-то устаревшего.

"События, связанные с лунным затмением, мы всегда переживаем крайне эмоционально, и нередко они касаются сферы отношений. А это сентябрьское затмение будет в Рыбах, оно дополнительно сигналит: если с человеком вам некомфортно, нет подлинной душевной близости, а отношения выстроены на потребительстве, время менять ситуацию. Это касается вообще всех, но особенно Рыб, Близнецов, Дев, Стрельцов. А если лунное затмение задевает планеты вашего личного гороскопа, оно будет по-настоящему судьбоносным и будет проявляться в конкретных событиях на протяжении до двух лет", – предупредила астролог.

По ее словам, предстоящее лунное затмение призывает всех беречь здоровье, а также:

Рыбам стоит держать эмоции в руках и отпускать их на волю, только если они совершенно уверены в этом шаге.

стоит держать эмоции в руках и отпускать их на волю, только если они совершенно уверены в этом шаге. Овнам и Львам затмение может принести важные откровения и огласку скрытого ранее.

затмение может принести важные откровения и огласку скрытого ранее. Тельцам, Девам, Стрельцам и Козерогам – изменения в круге общения и странное поведение близких.

– изменения в круге общения и странное поведение близких. Близнецы и Весы могут ждать сюрпризов на работе.

могут ждать сюрпризов на работе. Скорпионам предстоит разобраться в отношениях с детьми, а Ракам нужна осторожность в поездках.

предстоит разобраться в отношениях с детьми, а нужна осторожность в поездках. Водолеям нужен правильный подсчет доходов-расходов: возможны досадные недоразумения, выявляющие вашу финансовую наивность.

"Но это не все! Затмение лично коснется огромного количества людей, у кого в гороскопах есть планеты в районе 15 градусов Рыб. И этот "небесный поцелуй" затмения подарит им важные события на ближайшие несколько месяцев", – заключила Василиса Володина.

В сентябре на Земле ожидаются полное лунное и неполное солнечное затмения. Они приведут к явлению, которое в астрологии называют коридором затмений. Ранее российский астролог Наталья Андрианова рассказала, чего ждать представителям всех знаков зодиака в этот период.