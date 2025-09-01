Первое сентября: как отметили День знаний в Атырау и Балхаше

1 сентября в Атырау и Балхаше школьные линейки собрали учеников, педагогов и родителей. Для первоклассников это был первый шаг в мир знаний, а для старших школьников – начало нового учебного года. Как прошли праздничные мероприятия – в материале Zakon.kz.

Атырау

Сегодня в Атырау, как и по всей стране, прозвенел первый звонок. В 2025 году в Атырау впервые за школьные парты сели 11 тысяч детей. Для первоклассников городской школы №5 этот день стал первым шагом в школьную жизнь, а для старшеклассников – символом нового этапа, новых целей и открытий.

Утро началось с особого оживления у школьных дворов. Родители с букетами и телефонами в руках спешили запечатлеть важный момент, учителя встречали учеников с улыбками, а сами дети в строгой форме и с волнением в глазах собирались у парадного входа.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Когда зазвучал гимн страны, ребята начали подпевать. Родители снимали видео, стараясь сохранить воспоминания о начале учебного года.

"Дорогие ученики, уважаемые родители и коллеги! Сегодня мы открываем новый учебный год. Для наших 56 первоклассников это первый шаг в мир знаний, открытий и дружбы, а для выпускников – важный этап на пути к взрослой жизни и будущим успехам", – сказала в своей поздравительной речи директор школы №5 Улжан Актананова.

Кульминацией праздника стал первый звонок. По традиции его дали ученики выпускного класса и первоклассники. Радостные возгласы, звон колокольчика и аплодисменты ознаменовали начало учебного года.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В завершение линейки дети отправились в классы, где их ждали первый классный час и первые уроки.

"Сегодня для нашей семьи очень волнительный день – мы впервые привели ребенка в школу. Для нас это начало нового, важного этапа. Хочется, чтобы школьные годы подарили детям не только знания, но и хороших друзей, поддержку учителей и уверенность в своих силах. Мы верим, что впереди их ждет много радостных открытий и успехов", – поделилась мама первоклассника Мариям Хасанова.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам руководителя городского отдела образования Айнагуль Дюсекеновой, в городе функционируют 69 школ. Четыре из них признаны аварийными. Постепенно решается проблема трехсменки. На днях открылась новая школа на 900 мест по программе "Школа будущего". Также идет строительство пристроек в городских школах №24 и №31. Это позволит значительно увеличить количество мест для учеников и снизить нагрузку на классы.

"Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Для тысяч первоклассников сегодня прозвенел самый первый звонок, а для выпускников этот год станет решающим перед взрослой жизнью. Школа – это не только место учебы, но и пространство воспитания, творчества и личностного роста. Мы благодарим педагогов за их труд и терпение, родителей – за поддержку, а детям желаем любознательности, успехов и смелости в достижении целей", – сказала Айнагуль Дюсекенова.

Балхаш

В Балхаше впервые за парты сели 1200 мальчиков и девочек. Для новоиспеченных первоклассников сегодня прозвенел первый в их жизни звонок. Торжественные линейки прошли во всех школах города.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Ленточки, шары, цветы и колокольчики – так встречала своих новых воспитанников школа-лицей №15 им. А. Бокейханова. Волнующиеся родители, не менее взбудораженные дети и спокойные, сосредоточенные учителя.

Первый раз в первый класс отправился Батырхан Төлеген. Шестилетний мальчик в 2025 году выпустился из детского сада, и его зачислили в школу. Учиться он хотел и очень ждал этого дня.

"Он за месяц уже начал готовиться. Очень хотел пойти в школу, не мог дождаться, – рассказывает тетя мальчика Мейрамгуль Шангреева. – Он знает, что его ждет. Бабушка его морально готовила. Еще у него сестра учится в 4-м классе, и он всегда интересовался школой и ее рассказами о ней".

Перед началом первое построение, знакомство с педагогами и одноклассниками. Не все смогли сдержать эмоции. Одетые в костюмы, с букетами, которые еле помещаются в детскую ручку, и вроде бы уже большие, но все же такие маленькие первоклашки и плакали, и радовались от предстоящего, неведомого, но такого интересного.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Но как подобает взрослым, к выходу на линейку все собрались и стали серьезными. Первые шаги за руку с учителем, новым другом не забудутся никогда. Родители тоже переживают и пытаются поддержать своих малышей, посылая им воздушные поцелуи. И даже в такой серьезной обстановке украдкой можно помахать рукой маме или папе.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

С началом учебного года школьников поздравил директор школы. С теплыми словами и пожеланиями выступили приглашенные гости. Пасмурная погода и начавшийся дождь настраивали на меланхоличное настроение. Самые маленькие поддались этой атмосфере и расплакались. Утешали своих новых подопечных классные руководители. Теперь они будут для детей вторыми родителями. А пока одни выплескивали эмоции, другие на ходу заводили новых друзей.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Для малышей это только начало пути к знаниям. А для выпускников – окончание одного жизненного этапа и начало нового. Ученик 11А класса Жеңіс Кәрібек с волнением поделился, что никогда не забудет школьное время.

"В следующем году 1 сентября я уже буду не в школе, грустно от этого, конечно, – говорит он. – Буду скучать по одноклассникам, учителям, школе. Вспоминать это беззаботное время с теплом. Наш класс очень дружный, сплоченный, жаль расставаться. Но нас ждут новые возможности. Я планирую поступить на творческую специальность и стать актером".

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Маленькие и большие, все читали стихи, пели и танцевали. А после отправились в кабинеты, которые для одних уже стали родными, а для других только станут таковыми.