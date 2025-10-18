#АЭС в Казахстане
Советы

Врач рассказала, как понять, что вы пьете слишком много кофе

Кофе, вред, польза, врачи , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 19:38 Фото: pixabay
Российский гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик объяснила, какие симптомы могут указывать на переизбыток кофеина в организме, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" специалист отметила, что дрожь, учащенное сердцебиение, изжога, беспокойство, частый стул и проблемы со сном – это признаки того, что кофе в рационе стало слишком много.

По словам врача, такие реакции связаны с активацией симпатической нервной системы и повышением выработки кислоты в желудке.

"Если после привычной порции кофе появляется дискомфорт, стоит уменьшить объем напитка или увеличить паузу между чашками. Кофе должен давать энергию, а не вызывать усталость", – подчеркнула Чистик.

Она также напомнила, что безопасная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет до 400 миллиграммов в сутки, а для беременных – не более 200 миллиграммов. При этом врач подчеркнула, что чувствительность к кофеину у всех разная, поэтому важно ориентироваться на собственное самочувствие, а не на усредненные нормы.

Ранее испанский диетолог Реме Наварро рассказала, какая поза для сна считается наиболее полезной для здоровья.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
