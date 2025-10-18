Врач рассказала, как понять, что вы пьете слишком много кофе

Российский гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик объяснила, какие симптомы могут указывать на переизбыток кофеина в организме, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" специалист отметила, что дрожь, учащенное сердцебиение, изжога, беспокойство, частый стул и проблемы со сном – это признаки того, что кофе в рационе стало слишком много.

По словам врача, такие реакции связаны с активацией симпатической нервной системы и повышением выработки кислоты в желудке.

"Если после привычной порции кофе появляется дискомфорт, стоит уменьшить объем напитка или увеличить паузу между чашками. Кофе должен давать энергию, а не вызывать усталость", – подчеркнула Чистик.

Она также напомнила, что безопасная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет до 400 миллиграммов в сутки, а для беременных – не более 200 миллиграммов. При этом врач подчеркнула, что чувствительность к кофеину у всех разная, поэтому важно ориентироваться на собственное самочувствие, а не на усредненные нормы.

