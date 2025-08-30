Астрологи назвали четыре главных счастливчика сентября

Начало осени в этом году почти "судьбоносное": тут и затмения, и важные транзиты медленных планет, которые задают тренды на годы вперед. У кого-то из знаков в сентябре 2025 года ожидаются изменения в сфере работы и личной реализации, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали, что особенностью сентября является то, что предстоящий коридор затмений не только проходит на оси "Рыбы-Дева", активируя тем самым тему "общественное-личное", так еще и получает дополнительный аспект от Сатурна, который в своей ретро-фазе второго сентября возвращается в Рыбы.

Этот маневр суровой планеты важен потому, что именно Сатурн отвечает за сферу работы, влияния, ответственности и, в конечном счете, нашей кармы – то есть результатов, которые мы получаем по итогу собственных усилий.

Телец

Представителям знака Телец стоит присмотреться к своему окружению – насколько вас поддерживают и наполняют те, с кем вы контактируете чаще всего? И в целом, есть ли у вас "своя стая"? Сентябрь может подарить возможности для новых контактов, что во многом будет связано с пересмотром текущих связей и окружения – как среди друзей, так и в профессиональном сообществе.

Близнецы

Заметные перемены в карьере намечаются у Близнецов. Если вы долгое время работаете над сложным проектом или с очень "непростым" клиентом, с высокой долей вероятности в сентябре можно ожидать развязку: либо вы завершите сотрудничество и забудете этот "страшный сон", либо за потраченные силы вам доверят еще более крутой проект (более амбициозного клиента). В любом случае, долгожданный "выдох" не за горами, но расслабляться, увы, еще рано. Впрочем, в процессе может выясниться, что вы очень "за" смену текущей позиции или даже компании – и сейчас как раз тот самый период завершения дел.

Весы

Еще и еще раз пересмотреть свой график и нагрузку в сентябре предстоит Весам (скорее всего, вы задавались этими вопросами последние пару лет, и в начале осени захотите окончательно разобраться с ситуацией). Текущий месяц подарит отличные возможности для поиска наиболее подходящего вам формата: тут может быть смена работы, делегирование задач ассистентам/ коллегам, пересмотр рабочего графика и режима, переход на удаленку или вовсе смена статуса (в силу переезда/ событий в личной жизни/ здоровья). Самое главное – постарайтесь думать, в первую очередь, о себе.

Рыбы

Начать новую главу в профессиональной деятельности смогут Рыбы. Вы одни из тех "счастливчиков", которым выпадает шанс довольно круто изменить жизнь уже в сентябре, особенно во второй половине месяца. Имейте ввиду, что перед вами сейчас стоят довольно масштабные задачи, которым, как минимум, следует уделить внимание и время. Звезды рекомендуют поразмышлять не просто над новой должностью или желанной компанией, но определиться, что глобально вы хотите делать в жизни, и какой вклад внести в общество. И уже на эту "высокую", близкую именно вам идею придут нужные контакты, партнеры и предложения (с высокой долей вероятности, даже в сентябре).

