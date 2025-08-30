Диетолог назвал продукты, усиливающие тревожность

Людям с повышенной тревожностью стоит пересмотреть рацион, потому что некоторые привычные продукты могут только усугублять состояние, передает Zakon.kz.

Об этом рассказал диетолог Антонио Виголо в интервью изданию NSC Total.

По словам специалиста, картофель фри, бургеры и другие блюда, богатые трансжирами и сахаром, негативно влияют на кишечник и нарушают выработку "гормонов счастья". Это напрямую связано с психоэмоциональным фоном.

Диетолог Райанн Маркес добавил, что правильное питание помогает стабилизировать уровень тревожности и улучшить общее самочувствие.

Также врачи советуют ограничить продукты с высоким содержанием кофеина и отказаться от шоколада. Он стимулирует нервную систему и может усиливать внутреннее напряжение и тревожность.

Сбалансированное питание, по мнению экспертов, один из ключевых факторов в борьбе с тревожными расстройствами.

