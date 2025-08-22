Врачи назвали необычный признак рака легких
Изменение формы верхних фаланг пальцев может указывать на рак легких, предупредили специалисты, сообщает Zakon.kz.
По словам специалистов, пишет The Mirror, при заболевании ногтевое ложе становится мягче, ногти изгибаются, а кончики пальцев утолщаются.
"Ноготь и кожа вокруг него выглядят блестящими, а по всей длине появляются бороздки. Кончики пальцев выглядят шире, что создает впечатление "барабанных палочек", – говорится в сообщении.
Также медики советуют провести простой тест: соединить ногтевые пластины одноименных пальцев на двух руках. Если между ними нет характерного ромбовидного просвета – это может быть признаком утолщения ногтей и возможной патологии.
Врачи подчеркивают, что симптом проявляется не у всех, поэтому важно обращать внимание и на другие признаки:
- хронический кашель,
- частые инфекции дыхательных путей,
- кашель с кровью,
- усталость и потерю аппетита.
