Советы

Врачи назвали необычный признак рака легких

пальцы на руках, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 19:13 Фото: freepik
Изменение формы верхних фаланг пальцев может указывать на рак легких, предупредили специалисты, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, пишет The Mirror, при заболевании ногтевое ложе становится мягче, ногти изгибаются, а кончики пальцев утолщаются.

"Ноготь и кожа вокруг него выглядят блестящими, а по всей длине появляются бороздки. Кончики пальцев выглядят шире, что создает впечатление "барабанных палочек", – говорится в сообщении.

Также медики советуют провести простой тест: соединить ногтевые пластины одноименных пальцев на двух руках. Если между ними нет характерного ромбовидного просвета – это может быть признаком утолщения ногтей и возможной патологии.

Врачи подчеркивают, что симптом проявляется не у всех, поэтому важно обращать внимание и на другие признаки:

  • хронический кашель,
  • частые инфекции дыхательных путей,
  • кашель с кровью,
  • усталость и потерю аппетита.

Ранее мы сообщали, почему грызть ногти опаснее, чем кажется.

Асель Аукешева
Последние
Популярные
