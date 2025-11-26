#АЭС в Казахстане
Советы

Кардиолог назвал внешние признаки скрытого холестерина

высокий уровень холестерина, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 20:48 Фото: freepik
Кардиолог Франсиско Лопес-Хименес назвал внешние признаки на лице, которые могут говорить о повышенном холестерине, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Daily Mirror врач говорит, что первым сигналом становятся ксантелазмы – желтоватые бляшки на веках. У половины людей с такими образованиями анализы показывают высокий холестерин. Они также могут быть связаны с диабетом и нарушениями работы щитовидной железы.

Еще один возможный признак – роговичная дуга, светлое кольцо или дуга вокруг радужки, которое со временем может замыкаться в полный круг.

Также Лопес-Хименес подчеркнул, что повышенный холестерин часто протекает без симптомов, но в будущем может привести к инфаркту или инсульту. Поэтому врач призвал регулярно проходить обследования и не ждать внешних проявлений.

Ранее мы сообщали, что поцелуи помогают избежать кариеса.

Асель Аукешева
