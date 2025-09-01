Астрологи перечислили самые скупые знаки зодиака

Некоторые любят тратить деньги на себя, на других, на мелочи, которые вызывают у них улыбку. Но есть и те, кто трижды взглянет на счет, вспомнив, что им должны 2 евро с 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews считают, что разгадка такого необычного поведения может крыться в знаке зодиака. Вот какие знаки зодиака считаются самыми скупыми:

Рак

Раки не любят тратить деньги, и не потому, что они скупы, а потому, что больше всего на свете ценят домашний уют. Вместо дорогих ужинов они предпочитают уютно устроиться с книгой или посмотреть фильм. Они копят деньги на то, что согревает их эмоционально, и это редко подразумевает оплату кофе для других.

Козерог

Козероги кажутся серьезными, как и в отношении денег. Их логика проста: деньги – это плод упорного труда, и тратить их впустую невозможно. Они не тратят ни цента без четкой цели. Роскошь? Возможно. Но только если она того стоит.

Рыбы

Рыбы не скупятся, просто не знают, куда тратят деньги! Они тратят импульсивно, иногда из сострадания, иногда просто чтобы угодить другим. Но когда подходит конец месяца… они понимают, что зашли слишком далеко и превысили лимит кредитной карты.

Дева

Девы ведут учет всего, даже каждого потраченного цента. Они бережливы, организованы и точно знают, сколько потратили в прошлом месяце на еду, подарки или приложения. Для них контроль бюджета – признак личной дисциплины.

Скорпион

Скорпионы многое скрывают, включая свой банковский счет. Хотя они любят роскошь, они предпочитают путешествовать в одиночку, а не делиться расходами с другими. Они тратят только тогда, когда уверены, что вернут деньги, и не рассказывают о своих финансах даже самым близким друзьям.

Телец

Телец закажет самое дорогое блюдо в меню… и исчезнет, ​​как только принесут счет. Он не любит, когда его уговаривают потратить деньги. Он помнит каждый долг и не забывает даже о мелочах. Если вы когда-нибудь забывали дать ему сдачу, поверьте, он это хорошо помнит.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, обладающие суперсилой убеждения.