У миллионов супругов обнаружили одинаковые нарушения психики – исследование

У супругов часто совпадают биологические и психологические черты. Как правило, это связывают с сочетанием факторов, таких как общая среда, социальное окружение и предпочтения, которые ограничивают потенциальный круг кандидатов для отношений, сообщает Zakon.kz.

В основу научной работы, статью о которой опубликовали в журнале Nature Human Behaviour, легли сведения из национальных систем учета населения и здравоохранения Тайваня и Дании, а также результаты аналогичного исследования в Швеции, опубликованного ранее.

В общую выборку вошли примерно пять миллионов тайваньских пар и еще почти 1,3 миллиона пар из двух скандинавских государств. Ученые находили информацию о психиатрических диагнозах в национальных реестрах и затем анализировали вероятность совпадения проблем с психикой у супругов.

Рассматривали следующие девять заболеваний: шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство аутистического спектра, клиническую депрессию, биполярное расстройство личности, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивный синдром, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и нервную анорексию.

Результаты анализа показали, что для большинства пар такая взаимосвязь прослеживалась и была статистически значимой: если мужу или жене поставили психиатрический диагноз, то вероятность его наличия у второй половины повышалась. Конечно, без исключений не обошлось. Например, со временем стало меньше пар, где у обоих супругов диагностировали обсессивно-компульсивный синдром.

Кроме того, у представителей более поздних поколений немного участились корреляции по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ. Возможной причиной ученые указали изменение отношения к этой практике в обществе и большую готовность людей сообщать о такого рода проблемах.

Новые открытия имеют далекоидущие последствия. У пар со склонностью к одним и тем же психическим расстройствам выше риск передать эти черты по наследству. Самые высокие риски — при шизофрении, депрессии, биполярном расстройстве и нарушениях, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Авторы предупредили, что их исследование имеет ряд ограничений и носит чисто наблюдательный характер. Ранее ученые выяснили, какая ситуация делает женщин агрессивнее мужчин.