#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Советы

Названы знаки, которым повезет с 1 по 7 сентября 2025 года

Клевер, растение, знаки, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 08:41 Фото: pixabay
Астрологические активности начинаются уже в первую декаду сентября 2025 года, поэтому скучать в этом месяце нам точно не придется. Рассказываем, кому из знаков улыбнется удача на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Как обещают астрологи Леди Mail, перед масштабным перезапуском, который если не вызовут, то активируют осенние затмения, звезды предоставят шанс подготовиться.

Рак

Первыми воспользоваться энергичностью и силой Меркурия (а в Деве он очень хорош) смогут Раки. Вместе с анализом текущих проектов они могут неплохо прокачать собственные связи. Сейчас подходящий момент, чтобы выступать на публике и презентовать себя: благодаря нетворкингу и умной коммуникации вы сможете расширить список контактов и даже найти новых клиентов. Прокачка личных навыков и обучение тоже будут в плюс.

Лев

Меркурий, который, кроме информации, также отвечает за весь коммерческий движ, подарит Львам возможности для улучшения финансовой сферы. Очень вероятны интересные и выгодные предложения/ идеи, которые помогут не только перераспределить денежные потоки, но и позволят расширить запас ресурсов (а это и время, и контакты, и здоровье).

Дева

Классную и продуктивную неделю могут организовать себе Девы – при условии, что они не будут заниматься "самоедством" и, наконец, четко и с удовольствием (как они умеют) начнут реализовывать свой план. Последний может касаться как работы, так и личных отношений и даже вопросов места проживания. Если назрела необходимость каких-либо перемен, эта неделя отлично подходит для первых маленьких шагов. Кстати, это время можно использовать для составления того самого наполеоновского плана на полгода вперед.

Скорпион

Вспомнить о своих мечтах (материальных и жизненных целях) звезды рекомендуют Скорпионам. Возможно, о чем-то в суете дней вы забыли, а какие-то желания окажутся неактуальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы получите долгожданный бонус или исполнение давно желаемого: и в работе, и в любви. И помните, даже расставания или вынужденная смена окружения – к лучшему, так что "драматичный конец" по факту является многообещающим началом будущего успеха.

Ранее были названы три знака зодиака, которые не любят показывать свои эмоции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Психологи рассказали, какие три испытания лучше пройти до брака
Советы
06:15, Сегодня
Психологи рассказали, какие три испытания лучше пройти до брака
Астрологи перечислили самые скупые знаки зодиака
Советы
05:30, Сегодня
Астрологи перечислили самые скупые знаки зодиака
Какие предостережения подготовили астрологи всем знакам зодиака на ближайшую неделю
Советы
00:31, 01 сентября 2025
Какие предостережения подготовили астрологи всем знакам зодиака на ближайшую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: