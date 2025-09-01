Названы знаки, которым повезет с 1 по 7 сентября 2025 года

Астрологические активности начинаются уже в первую декаду сентября 2025 года, поэтому скучать в этом месяце нам точно не придется. Рассказываем, кому из знаков улыбнется удача на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Как обещают астрологи Леди Mail, перед масштабным перезапуском, который если не вызовут, то активируют осенние затмения, звезды предоставят шанс подготовиться.

Рак

Первыми воспользоваться энергичностью и силой Меркурия (а в Деве он очень хорош) смогут Раки. Вместе с анализом текущих проектов они могут неплохо прокачать собственные связи. Сейчас подходящий момент, чтобы выступать на публике и презентовать себя: благодаря нетворкингу и умной коммуникации вы сможете расширить список контактов и даже найти новых клиентов. Прокачка личных навыков и обучение тоже будут в плюс.

Лев

Меркурий, который, кроме информации, также отвечает за весь коммерческий движ, подарит Львам возможности для улучшения финансовой сферы. Очень вероятны интересные и выгодные предложения/ идеи, которые помогут не только перераспределить денежные потоки, но и позволят расширить запас ресурсов (а это и время, и контакты, и здоровье).

Дева

Классную и продуктивную неделю могут организовать себе Девы – при условии, что они не будут заниматься "самоедством" и, наконец, четко и с удовольствием (как они умеют) начнут реализовывать свой план. Последний может касаться как работы, так и личных отношений и даже вопросов места проживания. Если назрела необходимость каких-либо перемен, эта неделя отлично подходит для первых маленьких шагов. Кстати, это время можно использовать для составления того самого наполеоновского плана на полгода вперед.

Скорпион

Вспомнить о своих мечтах (материальных и жизненных целях) звезды рекомендуют Скорпионам. Возможно, о чем-то в суете дней вы забыли, а какие-то желания окажутся неактуальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы получите долгожданный бонус или исполнение давно желаемого: и в работе, и в любви. И помните, даже расставания или вынужденная смена окружения – к лучшему, так что "драматичный конец" по факту является многообещающим началом будущего успеха.

