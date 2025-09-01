Названы знаки, которым повезет с 1 по 7 сентября 2025 года
Как обещают астрологи Леди Mail, перед масштабным перезапуском, который если не вызовут, то активируют осенние затмения, звезды предоставят шанс подготовиться.
Рак
Первыми воспользоваться энергичностью и силой Меркурия (а в Деве он очень хорош) смогут Раки. Вместе с анализом текущих проектов они могут неплохо прокачать собственные связи. Сейчас подходящий момент, чтобы выступать на публике и презентовать себя: благодаря нетворкингу и умной коммуникации вы сможете расширить список контактов и даже найти новых клиентов. Прокачка личных навыков и обучение тоже будут в плюс.
Лев
Меркурий, который, кроме информации, также отвечает за весь коммерческий движ, подарит Львам возможности для улучшения финансовой сферы. Очень вероятны интересные и выгодные предложения/ идеи, которые помогут не только перераспределить денежные потоки, но и позволят расширить запас ресурсов (а это и время, и контакты, и здоровье).
Дева
Классную и продуктивную неделю могут организовать себе Девы – при условии, что они не будут заниматься "самоедством" и, наконец, четко и с удовольствием (как они умеют) начнут реализовывать свой план. Последний может касаться как работы, так и личных отношений и даже вопросов места проживания. Если назрела необходимость каких-либо перемен, эта неделя отлично подходит для первых маленьких шагов. Кстати, это время можно использовать для составления того самого наполеоновского плана на полгода вперед.
Скорпион
Вспомнить о своих мечтах (материальных и жизненных целях) звезды рекомендуют Скорпионам. Возможно, о чем-то в суете дней вы забыли, а какие-то желания окажутся неактуальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы получите долгожданный бонус или исполнение давно желаемого: и в работе, и в любви. И помните, даже расставания или вынужденная смена окружения – к лучшему, так что "драматичный конец" по факту является многообещающим началом будущего успеха.
