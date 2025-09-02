Гороскоп на 2 сентября: смело говорите о своих чувствах

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 2 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы можете смело говорить о своих чувствах. Это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.

Телец

Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.

Близнецы

Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.

Рак

Сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувства реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.

Лев

Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.

Дева

Сегодня вы сможете найти время и силы и для себя и для других. Найти-то вы их найдете, но рассчитать их так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать.

Весы

Вам, возможно, покажется, что вы проиграли, но это не так. Надо лишь немного подождать. Не начинайте сегодня ничего нового.

Скорпион

Сегодня желаемое так легко дастся в руки, что вы можете почувствовать даже легкое разочарование – полученное без борьбы становится менее ценным. Но менее необходимым-то оно от этого не становится...

Стрелец

Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.

Козерог

Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться, напрасно потратите время и силы.

Водолей

Сегодня следует помнить, что дружба – вещь хрупкая и что если направить на нее всю вашу колоссальную энергию, она может не выдержать и сломаться.

Рыбы

Что бы ни происходило, сегодня вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся, придется потерпеть.

