На Землю обрушилась очередная магнитная буря

Магнитная буря средней мощности началась на Земле в ночь на 17 мая 2025 года. Она продлится почти три дня, сообщает Zakon.kz.

По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, во всем виноват солнечный ветер, который сейчас вырывается из корональных дыр на поверхности звезды.

"В результате солнечный ветер изменил конфигурацию компонентов межпланетного магнитного поля, из-за чего после 02:00 (по времени Астаны) на Земле были зафиксированы слабые возмущения магнитосферы. После 05:00 (по времени Астаны) эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2", – пояснил специалист.

Как отметил синоптик, Земля будет находиться в потоке быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно. Из-за этого 17 мая и в ближайшие двое суток магнитное поле планеты продолжит находиться в возмущенном состоянии. При этом процесс будет сопровождаться магнитными бурями преимущественно слабой мощности.

Зачастую во время магнитных бурь многие чувствуют недомогание. Чаще всего при этом болит голова, возникают проблемы со сном, скачки артериального давления и ощущается тахикардия. Теледоктор Елена Малышева дала пару советов самым чувствительным.