Названы три знака зодиака, для которых этот сентябрь станет судьбоносным

Таро, предсказания, камни, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 08:02 Фото: pixabay
Сентябрь – время, когда природа замирает, готовясь к переменам. Для некоторых знаков зодиака начало осени становится настоящим путешествием вглубь себя, моментом, когда интуиция оживает, а жизнь приобретает особую глубину, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews назвали счастливчиков, которых коснется волшебство сентября.

Скорпион

Скорпионы и осень – как старые друзья, которые понимают друг друга без слов. Этот сезон усиливает их природную способность видеть то, что скрыто от глаз. В сентябре Скорпионы будто подключаются к невидимым нитям судьбы: их интуиция становится острее, а внутренний мир – богаче. Это время для них, как ритуал обновления. Они могут отпустить старые обиды, переосмыслить прошлое и выйти из этого процесса сильнее, чем прежде.

Рыбы

Рыбы в начале осени словно плывут по волнам вдохновения. Их природная чуткость расцветает, открывая двери в мир, где все возможно. Музыка звучит глубже, краски природы кажутся ярче, а сны – почти пророческими. Сентябрь для Рыб – это время, когда можно прислушаться к своему сердцу и найти ответы на самые сокровенные вопросы. Если вы Рыбы, позвольте себе мечтать и творить – осень подарит вам ясность и вдохновение.

Весы

Для Весов осень – это момент гармонии, когда свет и тень сливаются в идеальном балансе. Равноденствие, которое приходится на их сезон, наполняет их жизнь особым смыслом. В сентябре Весы начинают лучше понимать себя и свои желания, а их связь с окружающими становится глубже. Это время, чтобы насладиться красотой момента, разделить ее с близкими или просто провести вечер за душевной беседой. Если вы Весы, позвольте осени напомнить вам, как прекрасен баланс в жизни.

Ранее астрологи рассказали, как пережить коридор затмений в сентябре 2025 года.

Аксинья Титова
