Советы

Больной пассажир в поезде: важная инструкция для казахстанцев

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" опубликовали важные рекомендации и подсказки казахстанцам о том, что делать, если пассажиру стало плохо в поезде, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего специалисты уточнили, что во всех пассажирских поездах проводники проходят обязательную подготовку по оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, в каждом поезде предусмотрена аптечка.

Если пассажиру стало плохо в пути, необходимо:

  1. Незамедлительно сообщить проводнику вагона. Сотрудник оценит состояние пассажира и окажет первую помощь в пределах своих полномочий.
  2. При необходимости проводник проинформирует начальника поезда. Начальник поезда организует дальнейшие действия, включая связь с медицинскими службами.
  3. В случае экстренной ситуации будет вызвана скорая помощь. При необходимости поезд может быть встречен медицинской бригадой на ближайшей станции либо, в исключительных случаях, произведена внеплановая остановка в соответствии с установленными правилами.
  4. Рекомендуется иметь при себе личные медикаменты.
"Пассажирам с хроническими заболеваниями следует заранее позаботиться о необходимых лекарствах и проинформировать проводника о возможных рисках".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Экстренные ситуации в поездах происходят регулярно и не всегда связаны исключительно с ухудшением самочувствия. В практике поездных бригад бывают самые разные случаи, включая роды в пути.

Немного ранее к жителям Алматы обратился с важными рекомендациями Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС). Горожан просят замедлить шаг.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
