Больной пассажир в поезде: важная инструкция для казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" опубликовали важные рекомендации и подсказки казахстанцам о том, что делать, если пассажиру стало плохо в поезде, сообщает Zakon.kz.
Прежде всего специалисты уточнили, что во всех пассажирских поездах проводники проходят обязательную подготовку по оказанию первой медицинской помощи.
Кроме того, в каждом поезде предусмотрена аптечка.
Если пассажиру стало плохо в пути, необходимо:
- Незамедлительно сообщить проводнику вагона. Сотрудник оценит состояние пассажира и окажет первую помощь в пределах своих полномочий.
- При необходимости проводник проинформирует начальника поезда. Начальник поезда организует дальнейшие действия, включая связь с медицинскими службами.
- В случае экстренной ситуации будет вызвана скорая помощь. При необходимости поезд может быть встречен медицинской бригадой на ближайшей станции либо, в исключительных случаях, произведена внеплановая остановка в соответствии с установленными правилами.
- Рекомендуется иметь при себе личные медикаменты.
"Пассажирам с хроническими заболеваниями следует заранее позаботиться о необходимых лекарствах и проинформировать проводника о возможных рисках".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Экстренные ситуации в поездах происходят регулярно и не всегда связаны исключительно с ухудшением самочувствия. В практике поездных бригад бывают самые разные случаи, включая роды в пути.
Немного ранее к жителям Алматы обратился с важными рекомендациями Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС). Горожан просят замедлить шаг.
