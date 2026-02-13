Больной пассажир в поезде: важная инструкция для казахстанцев

В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" опубликовали важные рекомендации и подсказки казахстанцам о том, что делать, если пассажиру стало плохо в поезде, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего специалисты уточнили, что во всех пассажирских поездах проводники проходят обязательную подготовку по оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, в каждом поезде предусмотрена аптечка.

Если пассажиру стало плохо в пути, необходимо:

Незамедлительно сообщить проводнику вагона. Сотрудник оценит состояние пассажира и окажет первую помощь в пределах своих полномочий. При необходимости проводник проинформирует начальника поезда. Начальник поезда организует дальнейшие действия, включая связь с медицинскими службами. В случае экстренной ситуации будет вызвана скорая помощь. При необходимости поезд может быть встречен медицинской бригадой на ближайшей станции либо, в исключительных случаях, произведена внеплановая остановка в соответствии с установленными правилами. Рекомендуется иметь при себе личные медикаменты.

"Пассажирам с хроническими заболеваниями следует заранее позаботиться о необходимых лекарствах и проинформировать проводника о возможных рисках". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Экстренные ситуации в поездах происходят регулярно и не всегда связаны исключительно с ухудшением самочувствия. В практике поездных бригад бывают самые разные случаи, включая роды в пути.

