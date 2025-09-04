Как с помощью часов заманить удачу в дом

Несмотря на то, что современную жизнь заполонили гаджеты, дом без настенных часов невозможно представить. Zakon.kz решил выяснить, как правильно и по фэншуй разместить эту незаменимую деталь интерьера.

Согласно искусству фэншуй, часовой механизм мощно влияет на энергетический поток в помещении. Благодаря настенным часам можно наполнить комнату положительной атмосферой, которая может подарить людям, находящимся в ней, силы на умственную и физическую работу, прояснит разум и поднимет настроение. Однако это древнее учение отмечает, что часы могут как помочь дому и его хозяину, так и помешать. Правда, это касается только механических часов, электронные такой силы не имеют.

Специалисты по фэншуй рекомендуют вешать настенные часы в прихожей, но необходимо удостовериться в том, чтобы они не оказались напротив входной двери. Иначе, как и зеркало в таком случае, они будут мешать финансовым потокам, приводить к материальным потерям и конфликтам.

Фото: pexels

Много пользы принесут часы, расположенные на кухне, детской, гостиной и в рабочем кабинете.

А вот в спальне часы совсем не нужны. Они мешают спокойствию, отдыху и расслаблению. В этой комнате лучше вообще не пользоваться даже будильником, вместо этого можно использовать мобильный телефон.

Часы нельзя вешать слишком высоко. Их, как правило, располагают на уровне глаз, чтобы поддержать гармонию в доме и чувство легкости. Важно помнить, что в доме нельзя держать сломанные или остановившиеся часы. Из-за неработающего механизма все домочадцы будут чувствовать недостаток энергии и перестанут радоваться жизни.

По сторонам света

Выбирая место для часов, важно еще учитывать и стороны света. К примеру, если вы хотите улучшить свое семейное благополучие, то стоит повесить часы на восточной стороне дома, а если вам необходимо поправить свое финансовое положение, то стоит обратить внимание на юго-восточную часть.

Юго-запад дома усилит любовь и привлечет любовные отношения. Этот сектор подойдет тем, кто хочет найти свою половинку или улучшить существующие отношения.

Фото: pexels

Северо-восток – это область знаний и обучения, подойдет, если вы находитесь в процессе учебы или написания научной работы. Для развития творчества у детей и вообще детского развития хорошо установить часы в западной части дома.

Тем, кто хочет легко подняться по карьерной лестнице, стоит разместить часовой механизм в северной стороне комнаты.

Совет дизайнера

Немаловажную роль играет и форма настенных часов. Так, ходики в круглой форме являются более гармоничными и классическими, они используются для смягчения пространства. Квадратная или прямоугольная форма подчеркивают геометрию и отлично смотрятся в таких стилях, как лофт, минимализм и хайтек. Необычной формы часы чаще всего используют как арт-объект, где важен внешний вид.

Фото: pexels

Алматинский дизайнер и 3D-визуализатор Снежана Толкачева советует выбирать форму и цвет часов из того, какой ритм жизни хочется создать в пространстве.

"Яркие, необычные, крупные часы чаще про нестандартное мышление, энергию и динамику. Нейтральные, тонкие часы поддерживают спокойствие и атмосферность в доме. Цвета могут зависеть от зон, но это необязательные условия, еще есть вкус дизайнера и заказчика. Однако стоит помнить, что, к примеру, в спальню желательно выбирать спокойные пастельные цвета, а в кабинете желательна строгая расцветка", – отмечает Снежана Толкачева.

Фото: pexels

Дизайнер отметила, что есть некоторые правила, по которым стоит выбирать часы. От этого напрямую зависит, будет ли вам удобно следить за временем. В первую очередь при размещении часов необходимо учитывать размеры стен.

"К примеру, на большой стене нельзя размещать маленькие часы, это пространство будет выглядеть пустым. В небольших помещениях желательно вешать компактные и аккуратные по размеру хронометры", – посоветовала дизайнер.

Однако стоить всегда помнить, что если вам безумно понравились те или иные часы и сильно хочется повесить их именно в определенное место, то стоит прислушаться к себе. Возможно, ваше сердце и внутренняя энергия подсказывают вам правильный выбор.