Ученые поняли, как без таблеток уменьшить тошноту при укачивании в машине

Кинетоз (научное название укачивания в транспорте) существенно портит путешествия многим людям, а медикаментозные методы часто вызывают побочные эффекты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, если вы страдаете от укачивания во время езды в транспорте, поможет прослушивание музыки, однако не любой, утверждают ученые.

Ученые установили, что для уменьшения симптомов веселая музыка помогает лучше, чем грустная.

С помощью специально откалиброванного симулятора вождения ученые вызывали у участников эксперимента симптомы укачивания, а затем включали разную музыку. Выяснилось, что мягкая и радостная музыка показала лучшие результаты, тогда как грустная оказалась менее действенной, чем отсутствие какой-либо музыки.

Добровольцев разделили на шесть групп: четыре слушали музыку, одна – осталась без музыки, еще одна группа была контрольной – для нее симулятор останавливали сразу после появления легких симптомов.

Сперва участники сидели неподвижно в симуляторе, чтобы зафиксировать базовые показатели мозговой активности. Затем они выполняли задания по вождению и сообщали об уровне тошноты. После этого четыре группы слушали музыку в течение минуты, а затем снова оценивали свое состояние.

Больше всего – на 57,3% – уменьшала симптомы веселая музыка. Очень близкий результат – 56,7% – дала мягкая музыка. Страстная музыка уменьшила тошноту на 48,3%, тогда как грустная – лишь на 40%, что даже хуже, чем без музыки. В контрольной группе обычный отдых уменьшил симптомы на 43,3%.

Электроэнцефалографические данные показали, что активность в затылочной доле мозга (которая отвечает за зрение) менялась в моменты появления симптомов и возвращалась к норме после облегчения.

