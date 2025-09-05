#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Советы

Ученые поняли, как без таблеток уменьшить тошноту при укачивании в машине

Природа, виды, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 06:57 Фото: pexels
Кинетоз (научное название укачивания в транспорте) существенно портит путешествия многим людям, а медикаментозные методы часто вызывают побочные эффекты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, если вы страдаете от укачивания во время езды в транспорте, поможет прослушивание музыки, однако не любой, утверждают ученые.

Ученые установили, что для уменьшения симптомов веселая музыка помогает лучше, чем грустная. 

С помощью специально откалиброванного симулятора вождения ученые вызывали у участников эксперимента симптомы укачивания, а затем включали разную музыку. Выяснилось, что мягкая и радостная музыка показала лучшие результаты, тогда как грустная оказалась менее действенной, чем отсутствие какой-либо музыки.

Добровольцев разделили на шесть групп: четыре слушали музыку, одна – осталась без музыки, еще одна группа была контрольной – для нее симулятор останавливали сразу после появления легких симптомов.

Сперва участники сидели неподвижно в симуляторе, чтобы зафиксировать базовые показатели мозговой активности. Затем они выполняли задания по вождению и сообщали об уровне тошноты. После этого четыре группы слушали музыку в течение минуты, а затем снова оценивали свое состояние.

Больше всего – на 57,3% – уменьшала симптомы веселая музыка. Очень близкий результат – 56,7% – дала мягкая музыка. Страстная музыка уменьшила тошноту на 48,3%, тогда как грустная – лишь на 40%, что даже хуже, чем без музыки. В контрольной группе обычный отдых уменьшил симптомы на 43,3%.

Электроэнцефалографические данные показали, что активность в затылочной доле мозга (которая отвечает за зрение) менялась в моменты появления симптомов и возвращалась к норме после облегчения.

Ранее психологи рассказали, какие три испытания лучше пройти до брака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Бизнес-возможности откроются в сентябре для трех знаков зодиака
Советы
08:21, Сегодня
Бизнес-возможности откроются в сентябре для трех знаков зодиака
Астрологи назвали знаки зодиака, которые только хорошеют с возрастом
Советы
05:59, Сегодня
Астрологи назвали знаки зодиака, которые только хорошеют с возрастом
Астрологи назвали три знака зодиака, которых в сентябре ждут сюрпризы
Советы
01:06, 05 сентября 2025
Астрологи назвали три знака зодиака, которых в сентябре ждут сюрпризы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: