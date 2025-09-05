Какие продукты могут вызвать бессонницу

Врач-терапевт Арина Мамина перечислила продукты, которые могут нарушить сон, сообщает Zakon.kz.

В беседе с UfaTime.ru она рассказала, что ухудшать качество сна могут кофе, черный чай, энергетики, темный шоколад и сыр. Мамина обратила внимание на то, что в сыре содержится вещество тирамин, стимулирующее выброс норадреналина – гормона, повышающего активность мозга. В выдержанных сырах (пармезан, чеддер) тирамина больше, отметила врач.

Кроме того, по ее словам, сон нарушает и спиртное. Она уточнила, что сначала алкоголь вызывает сонливость, но позже нарушает фазы сна, из-за чего сон становится поверхностным. При жалобах на проблемы со сном терапевт порекомендовала понаблюдать, как организм реагирует на эти продукты во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что мешает высыпаться по-настоящему.