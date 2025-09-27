Астрологи назвали главных ипохондриков среди знаков зодиака

Существуют знаки зодиака, которым свойственно крепкое здоровье, но они делают все, чтобы никто этого не заподозрил. Поэтому они любят выискивать у себя самые страшные (и редкие) болезни, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail пояснили, что перечисленные представители зодиакального круга всегда найдут, из-за чего тревожиться, а главное – изводить всех вокруг. Если в вашем доме живет кто-то из этой троицы, лучше понадежнее спрячьте все медицинские справочники.

Рак

Обнаружив на термометре 37,2, Рак не спрашивает слабым голосом: "Доктор, это уже все?" только по одной причине: он точно знает, что это финал. А близкие, убеждающие его, что все дело в банальной простуде, попросту дружно врут, чтобы скрасить последние дни "умирающего". Извинить весь этот фестиваль ипохондрии может только одно: Рак и вправду каждый раз искренне верит в собственную близкую кончину.

Рыбы

Рыбы вполне способны перенести на ногах гнойную пневмонию или искренне не заметить перелома лодыжки (только сетовать, что легкость походки уже не та), но зато назубок расскажут симптомы какой-нибудь страшно редкой генетической болезни, о которой и врачи-то не все слышали. И, естественно, все до единого признака найдут у себя, после чего переоденутся в красивое, примут изящную позу и лягут умирать. Но так как просто лежать и умирать скучно, то Рыбка нон-стоп делится подробностями умирания с родными, близкими, знакомыми и просто всеми, кто не успел вовремя сбежать.

Скорпион

По своей мнительности и ипохондристости Скорпион мог бы дать сто очков вперед даже Раку (но не даст, потому что нечего тут очками разбрасываться), но узнают об этой его особенности исключительно самые близкие – причем узнают в тот момент, когда сбежать и спрятаться уже будет невозможно. И без того склонный к пессимизму, обнаружив в своем организме хотя бы малейшую неполадку, Скорпион ясно понимает: пожили – и будет. В смысле, родные и близкие пожили спокойно – и будет с них. Так что лучшая стратегия – спрятаться и переждать. Обычно игра в больничку Скорпиону быстро надоедает, и он переключается на что-то новенькое.

Ранее астрологи перечислили самые ответственные знаки зодиака.