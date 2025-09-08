Назван идеальный возраст для переезда щенка в новый дом
Так, известно, что длительная привязанность для выживания собак не имеет значения. Пока щенки зависят от материнского молока, самка заботится о потомстве.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уточняет, что этот период обычно длится около двух месяцев:
"После перехода на прикорм и начала самостоятельного исследования мира ее привязанность ослабевает".
Еще одним распространенным мифом среди владельцев остается убеждение, что собаке необходимо хотя бы раз родить.
Эксперты подчеркивают, беременность – тяжелое испытание для организма, и к разведению должны привлекаться только профессиональные заводчики, занимающиеся сохранением породных качеств.
Отсутствие щенков у собаки не приводит к психологическим проблемам.
Эксперты добавляют, что эмоциональная связь у собак формируется в первую очередь с человеком.
К щенкам она сохраняется лишь на период их зависимости.
"Если потомство слишком долго оставлять рядом, это не принесет пользы, у малышей начнется этап социализации и адаптации, когда им важно учиться самостоятельности", – цитирует Голубева издание "Стерлеград".
