Советы

Назван идеальный возраст для переезда щенка в новый дом

щенок, кинологи, семья, интересное, переход, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 14:34 Фото: pexels
Щенок может переехать в новый дом в возрасте двух с половиной – трех месяцев, заявили кинологи, называя это оптимальным возрастом для передачи щенка в семью, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что длительная привязанность для выживания собак не имеет значения. Пока щенки зависят от материнского молока, самка заботится о потомстве.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уточняет, что этот период обычно длится около двух месяцев:

"После перехода на прикорм и начала самостоятельного исследования мира ее привязанность ослабевает".

Еще одним распространенным мифом среди владельцев остается убеждение, что собаке необходимо хотя бы раз родить.

Эксперты подчеркивают, беременность – тяжелое испытание для организма, и к разведению должны привлекаться только профессиональные заводчики, занимающиеся сохранением породных качеств.

Отсутствие щенков у собаки не приводит к психологическим проблемам.

Эксперты добавляют, что эмоциональная связь у собак формируется в первую очередь с человеком.

К щенкам она сохраняется лишь на период их зависимости.

"Если потомство слишком долго оставлять рядом, это не принесет пользы, у малышей начнется этап социализации и адаптации, когда им важно учиться самостоятельности", – цитирует Голубева издание "Стерлеград".

Ранее мы рассказывали об интересном факте. Оказывается, есть домашние кошки, которые могут быть не менее дружелюбны и привязаны к своим владельцам, чем собаки. А некоторым породам это даже присуще изначально.

