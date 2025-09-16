"Еда для бедных": диетолог раскритиковал привычный бутерброд на завтрак

Большинство с утра, опаздывая на работу, на лету перехватывают простые бутерброды с колбасой и сыром. Диетолог Антон Поляков выступает категорически против такого перекуса. По его словам, их нужно исключать из рациона для улучшения качества и продолжительности жизни, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог задает вполне резонный вопрос: "Если мы в себя откровенно закидываем стройматериалы плохого качества, то какой дом на выходе мы получим?"

"Можно давать организму здоровую, полноценную еду, тогда клетки будут обновляться быстро, рецепторы будут правильно работать, гормоны будут вырабатываться своевременно. Если кормить себя чем попало, то где-то стена будет прочная, а где-то хлипкая. Безопасных норм по копченым каким-то продуктам вроде колбасы не существует, потому что это не мясо". Антон Поляков

Далее, продолжая разговор с изданием "АиФ", специалист уточняет, что рацион питания нужно выстраивать исходя из того, как хочешь выглядеть и чувствовать себя в старости.

"Какая вообще вам продолжительность жизни интересна, качество жизни, вот от этого и отталкиваемся в питании. То есть колбаски, сыры, вся эта полуфабрикатная история – это, по сути же, еда для бедных. Объективно она создается для тех людей, которые не могут себе позволить нормальное полноценное питание. Но это не про здоровое питание, это не про жизнь, это не про нормальную репродуктивную деятельность". Антон Поляков

