О смертельной опасности аспирина предупредил известный врач
Фото: Zakon.kz
Известный российский врач Александр Мясников назвал самое, на его взгляд, опасное в стране лекарство, сообщает Zakon.kz.
Речь об "Аспирине".
"Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", – заявил доктор в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
По словам Мясникова, в других странах "Аспирин" перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов. Он объяснил, что из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева также предупреждала об опасности аспирина. По ее словам, медикамент может вызывать желудочное кровотечение. Препарат, по ее словам, запрещено давать детям.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Александр Мясников ранее назвал вредные продукты для мозга школьников.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript