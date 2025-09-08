О смертельной опасности аспирина предупредил известный врач

Известный российский врач Александр Мясников назвал самое, на его взгляд, опасное в стране лекарство, сообщает Zakon.kz.

Речь об "Аспирине".

"Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", – заявил доктор в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам Мясникова, в других странах "Аспирин" перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов. Он объяснил, что из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева также предупреждала об опасности аспирина. По ее словам, медикамент может вызывать желудочное кровотечение. Препарат, по ее словам, запрещено давать детям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Александр Мясников ранее назвал вредные продукты для мозга школьников.