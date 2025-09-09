Чего ждать от дня трех девяток – 9 сентября 2025 года
Значение девятки в нумерологии
В нумерологии 9 воплощает в себе мудрость, космическую любовь и щедрость Вселенной, символизируя конец большого жизненного цикла.
Астропсихолог Александра Курникова уверена, что не стоит бояться этого "завершения", ведь именно освобождение от старого и отжившего создает пространство для чего-то принципиально нового.
По ее словам, девятка несет в себе двойную природу.
"Это и финальная точка, и одновременно – мощный толчок для духовного роста и перехода на следующий уровень. А теперь представьте, что вся эта энергия утраивается в дату – 09.09.2025 года (потому что сложение цифр в году тоже дает в сумме девятку). Сегодня Вселенная не просто шепчет, а громко заявляет: одна глава вашей жизни завершена и вот-вот начнется следующая".Александра Курникова
Главный смысл числа 999
Число 999 в нумерологии называют ангельским. Оно, как отмечено в публикации издания "71.ru", указывает на окончание цикла в отношениях, работе, проектах или привычках, которые исчерпали себя. Главный смысл – мягко, но уверенно отпустить прошлое и все то, что больше не приносит радости, чтобы освободить место для грядущих изменений.
Что делать в день трех девяток
В этот день Александра Курникова рекомендует:
- принять завершение как естественный процесс;
- отпустить старое, чтобы освободить место новому;
- доверять интуиции – сейчас она особенно сильна;
- открыться переменам и не сопротивляться им;
- найти способ быть полезным другим людям.
Еще интересный момент, что 9 сентября, по мнению астрологов, день, когда три знака зодиака смогут ощутить особое благословение звезд.
Так, Скорпионы смогут завершить большую часть задуманного, и произойдет это в первой половине дня. Возможны денежные бонусы или новые источники дохода.
У Овнов энергия будет бить ключом, и они смогут сделать важный шаг в профессиональной сфере. Случайные разговоры в этот день окажутся совсем не случайными – они приведут к ценным знакомствам.
В этот день, говорится в новостной заметке B-port, Львы заявят о себе и своих проектах. Неделя хороша для того, чтобы что-то начинать и демонстрировать свои таланты. Успех принесет работа в команде, а щедрость поможет укрепить авторитет.
