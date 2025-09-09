#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Советы

Чего ждать от дня трех девяток – 9 сентября 2025 года

три девятки, нумерология, астрология, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:46 Фото: pexels
Многие из нас обращают внимание на особые комбинации из чисел. Тем более что они встречаются постоянно на часах, в чеках и номерах телефона. Одним из интересных сочетаний является тройка девяток – 999, сообщает Zakon.kz.

Значение девятки в нумерологии

В нумерологии 9 воплощает в себе мудрость, космическую любовь и щедрость Вселенной, символизируя конец большого жизненного цикла.

Астропсихолог Александра Курникова уверена, что не стоит бояться этого "завершения", ведь именно освобождение от старого и отжившего создает пространство для чего-то принципиально нового.

По ее словам, девятка несет в себе двойную природу.

"Это и финальная точка, и одновременно – мощный толчок для духовного роста и перехода на следующий уровень. А теперь представьте, что вся эта энергия утраивается в дату – 09.09.2025 года (потому что сложение цифр в году тоже дает в сумме девятку). Сегодня Вселенная не просто шепчет, а громко заявляет: одна глава вашей жизни завершена и вот-вот начнется следующая".Александра Курникова

Главный смысл числа 999

Число 999 в нумерологии называют ангельским. Оно, как отмечено в публикации издания "71.ru", указывает на окончание цикла в отношениях, работе, проектах или привычках, которые исчерпали себя. Главный смысл – мягко, но уверенно отпустить прошлое и все то, что больше не приносит радости, чтобы освободить место для грядущих изменений.

Что делать в день трех девяток

В этот день Александра Курникова рекомендует:

  • принять завершение как естественный процесс;
  • отпустить старое, чтобы освободить место новому;
  • доверять интуиции – сейчас она особенно сильна;
  • открыться переменам и не сопротивляться им;
  • найти способ быть полезным другим людям.

Еще интересный момент, что 9 сентября, по мнению астрологов, день, когда три знака зодиака смогут ощутить особое благословение звезд.

Так, Скорпионы смогут завершить большую часть задуманного, и произойдет это в первой половине дня. Возможны денежные бонусы или новые источники дохода.

У Овнов энергия будет бить ключом, и они смогут сделать важный шаг в профессиональной сфере. Случайные разговоры в этот день окажутся совсем не случайными – они приведут к ценным знакомствам.

В этот день, говорится в новостной заметке B-port, Львы заявят о себе и своих проектах. Неделя хороша для того, чтобы что-то начинать и демонстрировать свои таланты. Успех принесет работа в команде, а щедрость поможет укрепить авторитет.

Несмотря на то, что дни рождения у огненного знака Льва уже закончились, астролог Тамара Глоба уверяет, что этот представитель зодиакального круга в сентябре окажется в центре внимания. Читайте об этом по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной
Советы
10:52, Сегодня
Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной
Раскрыта опасность колбасы на завтрак
Советы
10:24, Сегодня
Раскрыта опасность колбасы на завтрак
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым жизненно необходим переезд
Советы
08:20, Сегодня
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым жизненно необходим переезд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: