Кусают ли мухи и чем это грозит

Некоторые мухи действительно кусаются. Как оказалось, эта способность зависит от строения ротового аппарата и особенностей питания вида. Специалисты решили уточнить, какие все-таки мухи кусаются, зачем они это делают и почему это опасно, сообщает Zakon.kz.

Какие мухи кусаются

За словом "мухи" скрывается огромная группа существ самого многочисленного отряда класса насекомые – двукрылые.

Осенние жигалки

Осенняя жигалка, или Stomoxys calcitrans, – это муха средних размеров, которую внешне можно спутать с обычной комнатной. У них схожие размеры, около 5-7 мм в длину, и окрас преимущественно серый. Отличительной чертой жигалок является выступающий черный штыковидный хоботок. Именно им эта кровососущая муха прокалывает кожу. Укус жигалок довольно болезненный, и спутать его с комариным сложно. В умеренном климате пик активности жигалок приходится на конец лета и начало осени. А вот в тропиках и других жарких регионах они активны круглый год.

Слепни

Слепни – кровососущие представители се­мей­ст­ва дву­кры­лых на­се­ко­мых, которых отличает массивное телосложение и, как правило, средний или крупный размер (до 3 см в длину). Наиболее активны эти насекомые в теплое время года, а на людей они чаще всего нападают у воды.

"У слепней кровью питаются только самки. Кровь, точнее белок, содержащийся в ней, нужен им для формирования яиц. Для получения энергии самки и самцы слепней питаются нектаром и сахаристыми выделениями растений и некоторых насекомых, например тлей. Обычно пик численности слепней приходится на середину лета". Зоолог, ведущий Олег Шумаков

Муха цеце

Муха цеце – это кровососущая муха, обитающая в основном в Африке. У нее узкое тело, желтовато- или темно-коричневое, длиной до 14 мм. Питаются кровью оба пола. Самки и самцы цеце также служат промежуточными хозяевами для нескольких видов трипаносом, вызывающих смертельные заболевания как домашних животных, так и у людей. Одно из таких – африканская сонная болезнь. За всю жизнь самка мухи цеце может произвести до 12 личинок. Для этого ей достаточно всего одного спаривания с самцом.

Фото: pixabay

Как выглядит укус мухи

Укус мухи может быть болезненным и с выраженными симптомами на коже. Чаще всего в месте укуса возникает отек, покраснение, может ощущаться жар. Например, после укуса слепня на коже останется темноватая точка в центре покраснения, и из этой ранки еще некоторое время может сочиться кровь.

Укус мухи внешне может выглядеть как комариный, включая такие симптомы, как небольшое покраснение и зуд. Но по ощущениям он будет более выраженный: будто внезапно сделали укол или кожу немного прищемили. Укус мухи цеце тоже не проходит незаметно. Но выраженные симптомы при заражении проявляются спустя несколько дней или неделю. Один из них – болезненная язвочка в месте укуса.

Опасен ли укус мухи

Все кровососущие двукрылые – потенциальные переносчики вирусных, бактериальных и даже паразитарных заболеваний животных и человека. Мухи, как сказано в публикации издания РБК Life, могут быть и чисто механическими переносчиками. Например, жигалки переносят стафилококковую инфекцию.

Какие болезни могут передавать кусающие мухи:

Сибирская язва: переносчиком опасной болезни являются слепни. Главным образом они представляют угрозу для крупного рогатого скота, лошадей. Возбудитель сибирской язвы способен задерживаться в теле слепней до пяти дней. Инфекция передается при укусе животного.

Туляремия: это острое инфекционное заболевание, которое обычно поражает диких животных, но тяжелое течение болезни и смерть могут развиться и у людей, зараженных этой бактерией-возбудителем. Основной путь передачи инфекции – контакт с зараженным животным, чаще кроликами. Переносчиками болезни также являются некоторые из кусающих мух – оленьи и жигалки.

Сонная болезнь: опасное для жизни человека заболевание, переносимое мухой цеце. Ее еще одно название – африканский трипаносомоз. Без ранней диагностики и лечения паразиты, вызывающие болезнь, поражают центральную нервную систему, вызывая нарушение цикла сна, спутанность сознания и судороги.

Что делать при укусе мухи

Большинство укусов мух проходят сами по себе, не вызывая серьезных поводов для беспокойства. Но в любом случае поврежденное место можно продезинфицировать, используя чистую воду либо подручные санитайзеры.

При симптомах, напоминающих аллергию, стоит немедленно обратиться к врачу. До этого можно принять антигистаминный препарат, который уже принимали до этого. Чтобы облегчить зуд или отек, можно приложить к месту укуса холод или подержать пораженную область приподнятой.

Интересные факты о мухах

Некоторые виды мух маскируются под других насекомых Например, журчалки часто похожи на пчел или ос. Причем не только внешне, но и по поведению. Это позволяет им избегать хищников.

Мухи обладают невероятной маневренностью в полете. Они могут летать вверх ногами, зависать в воздухе и быстро менять траекторию. Это позволяет им избегать хищников и маневрировать в ограниченном пространстве.

У мух очень короткая жизнь. В среднем взрослые особи живут около месяца, отдельные виды до трех. Например, самки мух цеце живут от одного до четырех месяцев, самцы – всего две-три недели.

