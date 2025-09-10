#АЭС в Казахстане
Советы

Какая часть тела выдает возраст женщины

какая часть тела выдает возраст женщины, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 01:51 Фото: pixabay
Профессор магистратуры по эстетической медицине в Университете Комплутенсе Мария Анхелес Лопес Марин заявил о том, что, кроме рук, возраст выдает мочка уха, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал El Periodico de España со ссылкой на эксперта, с течением времени данная часть тела подвергается процессу истончения из-за реабсорбции коллагена и эластина.

По словам врача, клипсы ускоряют процесс старения мочки уха. Как считает Марин, когда женщины приходят к косметологу для омоложения, им необходимо уделить внимание и этой части тела. Она уточнила, что для омоложения в мочку уха вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее психологи выяснили, насколько "уколы красоты" повышают привлекательность женщин.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
