Какая часть тела выдает возраст женщины

Профессор магистратуры по эстетической медицине в Университете Комплутенсе Мария Анхелес Лопес Марин заявил о том, что, кроме рук, возраст выдает мочка уха, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал El Periodico de España со ссылкой на эксперта, с течением времени данная часть тела подвергается процессу истончения из-за реабсорбции коллагена и эластина.

По словам врача, клипсы ускоряют процесс старения мочки уха. Как считает Марин, когда женщины приходят к косметологу для омоложения, им необходимо уделить внимание и этой части тела. Она уточнила, что для омоложения в мочку уха вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты.

