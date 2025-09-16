#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.54
637.09
6.52
Советы

Какая разница в возрасте оптимальна для крепких отношений

какая разница в возрасте оптимальна для крепких отношений, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 20:39 Фото: pixabay
Психотерапевт Оксфордского университета Элоиза Скиннер назвала наиболее благоприятную разницу в возрасте для построения долгосрочных и гармоничных отношений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, партнеры с небольшой разницей в возрасте, до трех лет, чаще совпадают в финансовых взглядах – от расходов и сбережений до подходов к инвестициям, а также имеют схожее состояние здоровья. Кроме того, такие пары легче находят общее во многих аспектах образа жизни, например, в организации выходных, распределении забот о детях и даже в выборе направлений для путешествий.

Скиннер сослалась на результаты исследований, согласно которым удовлетворенность отношениями снижается по мере увеличения возрастного разрыва между партнерами. Особенно это касается вопросов деторождения: значительная разница может привести к трудностям с зачатием, различиям в стилях воспитания и даже к риску ранней потери одного из родителей для ребенка.

Также эксперт отмечает, что пары с большой разницей в возрасте чаще сталкиваются с финансовыми и социальными трудностями. В частности, проблемы могут возникнуть, если один из партнеров выходит на пенсию намного раньше, или если между ними существует неравенство в доходах, статусе или карьерных достижениях. Это, по словам Скиннер, может повлиять на "динамику власти" в отношениях.

Ранее психолог перечислил признаки, которые указывают на охлаждение в отношениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Баланс в руках: сколько времени школьник должен проводить за экраном
16:47, Сегодня
Баланс в руках: сколько времени школьник должен проводить за экраном
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
11:32, 12 сентября 2025
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
На ковре из желтых листьев: как сохранить душу и иммунитет этой осенью
09:43, 12 сентября 2025
На ковре из желтых листьев: как сохранить душу и иммунитет этой осенью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: