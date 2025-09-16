Какая разница в возрасте оптимальна для крепких отношений

Психотерапевт Оксфордского университета Элоиза Скиннер назвала наиболее благоприятную разницу в возрасте для построения долгосрочных и гармоничных отношений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, партнеры с небольшой разницей в возрасте, до трех лет, чаще совпадают в финансовых взглядах – от расходов и сбережений до подходов к инвестициям, а также имеют схожее состояние здоровья. Кроме того, такие пары легче находят общее во многих аспектах образа жизни, например, в организации выходных, распределении забот о детях и даже в выборе направлений для путешествий.

Скиннер сослалась на результаты исследований, согласно которым удовлетворенность отношениями снижается по мере увеличения возрастного разрыва между партнерами. Особенно это касается вопросов деторождения: значительная разница может привести к трудностям с зачатием, различиям в стилях воспитания и даже к риску ранней потери одного из родителей для ребенка.

Также эксперт отмечает, что пары с большой разницей в возрасте чаще сталкиваются с финансовыми и социальными трудностями. В частности, проблемы могут возникнуть, если один из партнеров выходит на пенсию намного раньше, или если между ними существует неравенство в доходах, статусе или карьерных достижениях. Это, по словам Скиннер, может повлиять на "динамику власти" в отношениях.

