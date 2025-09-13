Дерматолог рассказала, чем опасны поцелуи с бородатым мужчиной

Борода не только вернулась в моду, но и стала трендом благодаря распространению барбершопов. Но, даже если мужчина тщательно ухаживает за растительностью на лице, для его партнерши щетина все равно таит определенные риски, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "МК" врач-дерматолог Анастасия Воронова, поцелуй с бородатым мужчиной способен привести к появлению раздражения на коже лица у девушки, так как волоски могут травмировать кожу партнерши.

"При повреждении барьера кожи наша нормальная микрофлора, те же стафилококки и стрептококки, которые в ней находятся, могут провоцировать возникновение бактериальной инфекции. Даже если адекватно ухаживать за бородой, то риски нарушения целостности кожного покрова все равно существуют, а это значит, что есть риски появления и фолликулита, и импетиго", – рассказала врач.

Специалист пояснила, что импетиго – это бактериальное заболевание кожи, которое характеризуется появлением пузырьков, корочек и язв. Мужчина может сократить риски для партнерши с помощью ежедневной гигиены бороды.

