Право

Казахстан планирует продлить запрет на ввоз куриных яиц

Куриные яйца, яйцо, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 09:09 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает введение запрета сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.

Как поясняется, запрет принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 октября.

Ранее сообщалось, что с 9 апреля в Казахстане ввели полугодовой запрет на ввоз куриных яиц.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
