Советы

Пять знаков зодиака в эти выходные получат шанс начать с чистого листа

книга, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 16:59 Фото: pixabay
Речь идет о переменах, которые помогут оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем. Астрологи отмечают, что для Овнов, Близнецов, Львов, Скорпионов и Рыб эти дни станут точкой обновления, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам стоит внимательно прислушаться к внутреннему голосу: он будет подсказывать, какие дела и отношения пришло время оставить в прошлом. Эти выходные могут принести неожиданный разговор или событие, которое напомнит о старых ошибках. Но воспринимать это стоит не как проблему, а как шанс все изменить. Если вы решитесь отпустить ситуацию, то почувствуете, как многое становится легче. Это хорошее время для того, чтобы заняться планами на будущее: прописать цели, пересмотреть привычки и наметить новые шаги.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для Близнецов грядущие дни могут стать временем внутреннего очищения. Вы можете заметить, что многие старые тревоги больше не так важны. Важные слова или случайная встреча помогут понять: пора двигаться вперед, а прошлое не должно держать вас в цепях. Если есть нерешенные вопросы с друзьями или коллегами – это удачный момент для откровенного разговора. Близнецы способны превратить трудный опыт в ресурс, а сомнения – в решимость. Главное – не бояться перемен и позволить себе больше свободы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждут дни, когда можно по-новому взглянуть на свое окружение. Возможно, появится повод простить кого-то или признать, что прошлые обиды больше не имеют значения. Важно не упустить этот момент: именно сейчас вы можете укрепить важные связи или начать отношения на новых условиях. Кроме того, у Львов будет возможность обновить и личные планы. Если давно задумывались о переменах в работе или образе жизни, эти дни дадут первый импульс к действию. Чем смелее вы будете, тем ярче проявится результат.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для Скорпионов эти выходные станут временем решимости. Вы можете столкнуться с ситуацией, которая вынудит принять серьезное решение: разорвать ненужные связи, отказаться от старой привычки или пересмотреть стратегию в делах. Сначала это будет непросто, ведь привычное всегда кажется безопасным. Но, сделав шаг, вы почувствуете огромный прилив энергии. Перемены помогут вам очистить пространство вокруг себя и создать новые условия для развития. У Скорпионов есть шанс понять, что они намного сильнее, чем думали раньше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам судьба подскажет, что настал момент для обновления. Эти выходные могут подарить важный знак или встречу, которая заставит задуматься о будущем. Вы можете почувствовать желание сменить привычное окружение, заняться новым делом или пересмотреть отношения. Не бойтесь перемен: именно сейчас они принесут ощущение свежести и легкости. Рыбы будут особенно чувствительны к знакам судьбы, поэтому стоит обращать внимание на детали – случайные слова, символы, предложения. Все это может стать началом новой главы.

Ранее астрологи рассказали, что три знака зодиака обретут новые отношения или восстановят старые.

Айсулу Омарова
