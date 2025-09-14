#АЭС в Казахстане
Названы знаки зодиака, которым судьба подарит удачу в это воскресенье

Фото: pixabay
Астрологи отмечают, что это воскресенье, 14 сентября, станет по-настоящему особенным для представителей четырех знаков зодиака. Их ждет легкая атмосфера, новые возможности и приятные открытия, которые помогут зарядиться позитивом на всю следующую неделю, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для Овнов день начнется с внутреннего подъема. Вы почувствуете уверенность в себе и сможете направить энергию на дела, которые давно откладывались. Даже мелкие задачи будут решаться легко, словно сами собой. Вечер стоит посвятить отдыху в компании тех, кто вам близок: это принесет ощущение гармонии и тепла.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Воскресенье позволит Тельцам остановиться и насладиться моментом. Вас ждет спокойная и доброжелательная атмосфера, в которой не будет места лишнему напряжению. Возможны приятные встречи или новости, которые укрепят вашу уверенность в завтрашнем дне. Этот день хорош для восстановления сил и поиска внутреннего равновесия.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для Близнецов воскресенье станет источником вдохновения. Вам будет легче делиться идеями и находить общий язык с людьми, что создаст основу для будущих начинаний. Ваша открытость и легкость привлекут к вам внимание и расположение окружающих. Не исключены неожиданные события, которые подарят новые перспективы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы почувствуют особую поддержку со стороны судьбы. Воскресенье может принести ясность в тех вопросах, которые раньше казались запутанными. Удачные обстоятельства помогут вам найти правильные решения и настроиться на перемены. День также благоприятен для общения с близкими: доверительные разговоры укрепят связи и подарят ощущение душевного спокойствия.

Также рекомендуем к прочтению: Как пережить осеннюю хандру. 

Айсулу Омарова
