Советы

Названы три знака зодиака, которые прячут боль за улыбкой

Улыбка, эмоции, грим, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 05:59 Фото: pexels
Есть люди, которые сдерживают эмоции даже тогда, когда внутри шторм. Они делают это не из хитрости, а чтобы никого не грузить, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews поясняют, что чаще всего так поступают Близнецы, Весы и Стрелец. Разбираемся, почему "надевать маску" привычно для этих знаков:

  • Социальная роль. Им важно быть "светом" для других: поддержать, разрядить обстановку, не портить праздник.
  • Страх уязвимости. Показывать слабость непросто: это воспринимается как потеря контроля или гармонии.
  • Стратегия выживания. Юмор, активность и внешний лоск помогают пережить тяжелый период – хотя проблему не решают.

Близнецы

Близнецы легко переключают темы, шутят и держат внимание компании. Снаружи – оптимизм и болтовня, внутри – тревога, которую они стараются "переговорить". Задайте конкретный вопрос: "Что сегодня было самым сложным?" – так проще открыть одну дверцу, а не весь шкаф чувств, предложите "пеший разговор" или совместное дело: говорить в процессе Близнецам легче.

Весы

Весам важно, чтобы вокруг было красиво и спокойно. Даже когда внутри все крошится, они держат осанку, улыбаются и создают уют для других. Дайте им разрешение на несовершенство: "не обязательно справляться идеально". Задавайте "мягкие" вопросы в формате выбора: "Хочешь, я просто побуду рядом или поговорим по пунктам?".

Стрелец

Стрелец лечит боль движением: планами, поездками, новыми целями. Это работает как обезболивающее, но иногда превращается в бег от себя. Чтобы расслабить Стрельца предложите паузу с ориентиром: "давай на неделю без новых задач – просто сон, еда, прогулки". Поддержите идею "маленьких побед" вместо марафона достижений и договоритесь о честных апдейтах раз в неделю – без шуток и героизма.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые предугадывают события.

Аксинья Титова
