Советы

Полиция призывает казахстанцев разговаривать с детьми до того, как это сделают мошенники

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 11:28 Фото: pexels
В последние годы мошенники все чаще нацеливаются на детей и подростков, используя их доверчивость и активность в Сети. Полиция области Абай в очередной раз обращается к казахстанцам с просьбой систематически объяснять ребенку правила цифровой безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают специалисты, аферисты создают поддельные площадки для продажи виртуальных товаров в играх – персонажей, одежды, предметов. В итоге введенные реквизиты банковской карты или пароль от аккаунта оказываются в руках мошенников.

Как защитить ребенка:

  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не вводить на сторонних сайтах пароли и данные карт;
  • покупать виртуальные товары только в официальных приложениях;
  • не оплачивать покупки через боты в соцсетях.

Кроме того, как оказалось, детям могут предложить писать комментарии или отзывы за деньги. Но для вывода средств мошенники требуют оплатить комиссию, а вместе с ней похищают данные карты.

Важно объяснить: легких денег не бывает.

"Если ребенку нужны средства на покупку, лучше обсудить с ним, как накопить нужную сумму или открыть накопительный счет".Пресс-служба ДП области Абай

Также подросткам предлагают обналичивать чужие деньги за вознаграждение. На деле это участие в преступной схеме: карта школьника становится промежуточным счетом для похищенных средств.

Запомните: нельзя никому передавать карту и ее реквизиты, если на счет поступили ошибочные деньги, переводить их нельзя – нужно обратиться в банк, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

Еще один способ обмана. Взломав аккаунт в соцсетях, мошенники рассылают сообщения с просьбами одолжить деньги или отправляют вредоносные ссылки.

Правила кибергигиены: прежде чем помочь "другу", лучше позвонить ему лично, использовать антивирусные приложения и своевременно их обновлять, для младших детей настроить программы родительского контроля.

Полиция области Абай настойчиво призывает родителей уделять внимание цифровой грамотности детей и регулярно обсуждать с ними правила безопасности в интернете.

"Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно выстраивать с ребенком доверительные отношения. Он не должен бояться рассказать, что совершил ошибку, что его обманули или ему кто-то угрожает. Расскажите ребенку обо всех этих уловках и договоритесь, что, прежде чем совершать покупку в интернете, вводить данные карты для авторизации, добавлять в друзья незнакомого человека или искать подработку онлайн, он обсудит это с вами".Пресс-служба ДП области Абай

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году самый настойчивый телефонный мошенник пытался дозвониться до жертвы из России более 17,6 тысячи раз. Атака злоумышленника длилась восемь часов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
