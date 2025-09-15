Полиция призывает казахстанцев разговаривать с детьми до того, как это сделают мошенники
Так, как отмечают специалисты, аферисты создают поддельные площадки для продажи виртуальных товаров в играх – персонажей, одежды, предметов. В итоге введенные реквизиты банковской карты или пароль от аккаунта оказываются в руках мошенников.
Как защитить ребенка:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не вводить на сторонних сайтах пароли и данные карт;
- покупать виртуальные товары только в официальных приложениях;
- не оплачивать покупки через боты в соцсетях.
Кроме того, как оказалось, детям могут предложить писать комментарии или отзывы за деньги. Но для вывода средств мошенники требуют оплатить комиссию, а вместе с ней похищают данные карты.
Важно объяснить: легких денег не бывает.
"Если ребенку нужны средства на покупку, лучше обсудить с ним, как накопить нужную сумму или открыть накопительный счет".Пресс-служба ДП области Абай
Также подросткам предлагают обналичивать чужие деньги за вознаграждение. На деле это участие в преступной схеме: карта школьника становится промежуточным счетом для похищенных средств.
Запомните: нельзя никому передавать карту и ее реквизиты, если на счет поступили ошибочные деньги, переводить их нельзя – нужно обратиться в банк, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.
Еще один способ обмана. Взломав аккаунт в соцсетях, мошенники рассылают сообщения с просьбами одолжить деньги или отправляют вредоносные ссылки.
Правила кибергигиены: прежде чем помочь "другу", лучше позвонить ему лично, использовать антивирусные приложения и своевременно их обновлять, для младших детей настроить программы родительского контроля.
Полиция области Абай настойчиво призывает родителей уделять внимание цифровой грамотности детей и регулярно обсуждать с ними правила безопасности в интернете.
"Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно выстраивать с ребенком доверительные отношения. Он не должен бояться рассказать, что совершил ошибку, что его обманули или ему кто-то угрожает. Расскажите ребенку обо всех этих уловках и договоритесь, что, прежде чем совершать покупку в интернете, вводить данные карты для авторизации, добавлять в друзья незнакомого человека или искать подработку онлайн, он обсудит это с вами".Пресс-служба ДП области Абай
