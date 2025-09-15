#АЭС в Казахстане
Советы

Выбросить все старье: что важно успеть 16 сентября

традиции, религия, приметы, 16 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 14:45 Фото: pexels
Народные праздники – это удивительное переплетение религиозных традиций и языческих верований, которое сохранилось до наших дней. Так, одним из таких особенных дней является День Домны Доброродной, отмечаемый 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

Что надо делать

В старину существовал особый обряд: люди развешивали старые вещи, преимущественно изношенные лапти, на столбах у ворот, вокруг огорода и под крышами хлевов. Считалось, что такой способ защиты отпугнет не только сглаз, но и нечистую силу. Вечером весь хлам, кроме лаптей, сжигали, веря, что это принесет благополучие на весь год.

Традиции уборки также занимали особое место в этот день. Предки наводили порядок в домах и хозяйственных постройках, выбрасывали или сжигали ненужные вещи.

Завершали уборку урожая картофеля и льна, стараясь успеть до наступления холодов и дождей. Хозяйки тщательно убирали в избах, стирали одежду и готовили еду, но строго следили за своим настроением – считалось, что негативные эмоции могут впитаться в пищу.

Чего нельзя делать

Приметы и запреты этого дня, как говорится в публикации издания Omsk.AIF.ru, формировали особое отношение к празднику.

Народ верил, что избавление от мусора принесет счастье до следующей осени. Кроме того, дождь в этот день предвещал такую же погоду на неделю вперед.

Существовали и определенные запреты:

  • нельзя было ссориться, сплетничать; оставлять дом неприбранным;
  • не рекомендовалось свататься или делать предложения руки и сердца;
  • поднимать чужие деньги, чтобы не навлечь финансовые неудачи.

Современные традиции советуют в этот день прибить над дверью подкову "хвостиками" вверх для привлечения удачи и провести генеральную уборку, освобождая место для нового в жизни.

Эти простые действия, согласно народным поверьям, помогают привлечь благополучие и защитить дом от невзгод.

Ранее мы рассказывали, что зачастую люди ждут какого-то крупного потрясения, объясняя свое подавленное состояние. Однако, по словам психолога Марианны Абравитовой, истинная причина кроется в мелких, ежедневных привычках.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: