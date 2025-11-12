Опасный день 13 ноября: список главных запретов
Фото: Zakon.kz
Праздник Спиридона и Никодима, отмечаемый 13 ноября, связан с народными традициями и верованиями. С этим днем были связаны определенные запреты, основанные на страхе перед нечистью, сообщает Zakon.kz.
13 ноября предки избегали общения с незнакомцами и старались никого не впускать в дом без острой необходимости.
Что еще было запрещено
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом – считалось, что любые усилия в этот день могут навредить здоровью или принести неудачу.
- Нельзя скандалить и ссориться – день считался "мирным", конфликты могут привлечь болезни или неприятности.
- Не рекомендуется давать или брать в долг – это могло привести к финансовым трудностям.
- Нельзя работать по дому, особенно шить, прясть или делать ремонт – считалось, что работа руками в этот день может "перекосить" судьбу семьи.
- Не стоит заниматься охотой и рыбалкой – народ верил, что животные и рыбы в этот день "под защитой святых", и ловля принесет несчастье.
- Нельзя обижать животных и птиц – считалось, что души зверей в этот день особенно близки к людям, и жестокость карается.
Что касалось погодных примет, как отмечено в публикации издания "Известия", если с утра моросил дождь – это все вело к затяжной сырости и непогоде.
