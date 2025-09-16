Ученые изучали людей с собаками десятилетиями и сделали неожиданный вывод

Ученые десятилетиями изучают, как собаки помогают человеку справляться с тревогой и депрессией, – и результаты впечатляют. Общение с питомцем повышает уровень "гормонов счастья" (серотонина и окситоцина) и снижает стрессовый кортизол, сообщает Zakon.kz.

Помощь без таблеток

К примеру, когда человек в депрессии, он часто замыкается в себе. Собака же вытаскивает из этого круга: нужно выйти на улицу, двигаться, встречать соседей. 15 минут игры с собакой по эффекту равны занятию спортом – организм выбрасывает дофамин, улучшается настроение и снижается тревожность.

Еще в 1980-х американские врачи заметили, что пациенты с собаками быстрее восстанавливаются после инфаркта. С тех пор собак все чаще рекомендуют в программах реабилитации.

Как собаки чувствуют эмоции хозяина и снижают тревожность

Согласно многочисленным исследованиям, собаки удивительно тонко чувствуют состояние хозяина:

если грустно – ложатся рядом и успокаивают,

если радостно – становятся активнее и играют,

если тревожно – не отходят ни на шаг.

Также, по данным различных обзоров, владельцы собак значительно реже обращаются к психологам.

Безусловная любовь

Собака, как сказано в публикации издания Hi-News.ru, любит хозяина независимо от его внешности, заработка или настроения. Человек получает простое, но мощное ощущение. Именно это чувство, по мнению психотерапевтов, сильнее многих антидепрессантов.

Поэтому результат и впечатляет:

значительно снижается тревожность,

улучшается сон,

почти в 2 раза повышается стрессоустойчивость,

заметно снижается риск сердечных приступов.

Вывод ученых довольно прост:

"Собака – это таблетка счастья с хвостом. Она одновременно и антидепрессант, и терапевт, и личный тренер по жизни. Может быть, поэтому там, где есть собака, реже остается место для отчаяния".

