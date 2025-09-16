Ученые изучали людей с собаками десятилетиями и сделали неожиданный вывод
Помощь без таблеток
К примеру, когда человек в депрессии, он часто замыкается в себе. Собака же вытаскивает из этого круга: нужно выйти на улицу, двигаться, встречать соседей. 15 минут игры с собакой по эффекту равны занятию спортом – организм выбрасывает дофамин, улучшается настроение и снижается тревожность.
Еще в 1980-х американские врачи заметили, что пациенты с собаками быстрее восстанавливаются после инфаркта. С тех пор собак все чаще рекомендуют в программах реабилитации.
Как собаки чувствуют эмоции хозяина и снижают тревожность
Согласно многочисленным исследованиям, собаки удивительно тонко чувствуют состояние хозяина:
- если грустно – ложатся рядом и успокаивают,
- если радостно – становятся активнее и играют,
- если тревожно – не отходят ни на шаг.
Также, по данным различных обзоров, владельцы собак значительно реже обращаются к психологам.
Безусловная любовь
Собака, как сказано в публикации издания Hi-News.ru, любит хозяина независимо от его внешности, заработка или настроения. Человек получает простое, но мощное ощущение. Именно это чувство, по мнению психотерапевтов, сильнее многих антидепрессантов.
Поэтому результат и впечатляет:
- значительно снижается тревожность,
- улучшается сон,
- почти в 2 раза повышается стрессоустойчивость,
- заметно снижается риск сердечных приступов.
Вывод ученых довольно прост:
"Собака – это таблетка счастья с хвостом. Она одновременно и антидепрессант, и терапевт, и личный тренер по жизни. Может быть, поэтому там, где есть собака, реже остается место для отчаяния".
Но, к сожалению, люди часто относятся к собакам, как и к другим животным, с жестокостью. Недавно мы рассказывали, как житель Восточно-Казахстанской области волочил собаку по улицам, привязав ее цепью к машине. Очевидцы засняли действия водителя и обратились в полицию. После проверки житель Алтая поплатился штрафом в размере 19 тысяч.