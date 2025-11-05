Старый школьный прием оказался лучшим фитнесом для мозга

Психотерапевт Элоиза Скиннер рассказала о простом, но действенном способе улучшить память – писать от руки, сообщает Zakon.kz.

В беседе с HuffPost она отметила, что у людей, предпочитающих бумагу и ручку – клавиатуре, заметно лучше развиты память и интеллект.

По словам специалиста, сразу несколько исследований показали: те, кто делает записи вручную, успешнее справляются с тестами и викторинами по самым разным предметам. Причина в том, что во время письма от руки активность мозга значительно выше, чем при наборе текста на клавиатуре или телефоне.

"Письмо формирует в мозге нейронные связи, которые играют ключевую роль в запоминании и кодировании новой информации. Оно помогает структурировать мысли, улучшает орфографию и грамматику, а еще развивает осознанный, индивидуальный стиль", – объяснила Скиннер.

Эксперт подчеркнула, что регулярные записи от руки не только улучшают память, но и положительно влияют на общее здоровье мозга.

