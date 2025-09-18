Гороскоп на 18 сентября: возьмите небольшой отпуск

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 18 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.

Телец

Сегодняшний день будет началом весьма и весьма продуктивного периода вашей жизни. Вам придется проявить твердость характера в определенных вопросах.

Близнецы

Сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать. Сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.

Рак

Сегодня первостепенной задачей для вас будет сохранение внутренней гармонии и душевного равновесия. Что бы ни происходило – не обращайте внимания.

Лев

Сегодня вы будете довольно уязвимы, практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление, придавая ему отрицательную окраску. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничить круг общения, или и вовсе не выходить из дома.

Дева

Намерения ваши прекрасны, но время для их осуществления завтра если не худшее, то достаточно неудачное, чтобы отложить эту затею. Только не забывайте о ней совсем. Жалко, если пропадет такое начинание.

Весы

То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то завтра вы сможете все исправить.

Скорпион

Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать...

Стрелец

Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.

Козерог

Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником.

Водолей

Сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь, все-таки не особенно расслабляться.

Рыбы

Куда заводят благие намерения известно всем. Не воспринимайте это как обвинение. Просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения, вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, но много.

Астрологи предсказывают, что в ближайшее время представители трех знаков зодиака смогут разбогатеть.