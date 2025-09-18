#АЭС в Казахстане
Астролог посоветовала одному знаку зодиака держать язык за зубами

предупреждение астролога, Весы, молчание, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 15:06 Фото: pexels
Известный астролог Тамара Глоба заявила, что один из представителей зодиакального круга должен держать язык за зубами. Она уверена, что утонченным Весам стоит быть осторожным в разговорах, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалиста, во второй половине сентября Весам стоит прислушаться к тому, что о них говорят в обществе.

Глоба отмечает, что "вокруг и за вашей спиной могут быть сплетни".

Астролог говорит о том, что Весам в этот сложный период помогут и станут надежной опорой друзья.

Также, согласно публикации "Клопс.ru", конец первого осеннего месяца подойдет для переговоров и финансовых проектов.

Ранее мы рассказывали, что ежегодно 19 сентября проходит народный праздник Михайлово чудо. В 2025 году он выпадает на пятницу. О народных приметах на этот день можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
