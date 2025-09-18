Астролог посоветовала одному знаку зодиака держать язык за зубами

Известный астролог Тамара Глоба заявила, что один из представителей зодиакального круга должен держать язык за зубами. Она уверена, что утонченным Весам стоит быть осторожным в разговорах, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалиста, во второй половине сентября Весам стоит прислушаться к тому, что о них говорят в обществе.

Глоба отмечает, что "вокруг и за вашей спиной могут быть сплетни".

Астролог говорит о том, что Весам в этот сложный период помогут и станут надежной опорой друзья.

Также, согласно публикации "Клопс.ru", конец первого осеннего месяца подойдет для переговоров и финансовых проектов.

Ранее мы рассказывали, что ежегодно 19 сентября проходит народный праздник Михайлово чудо. В 2025 году он выпадает на пятницу. О народных приметах на этот день можно прочитать по этой ссылке.