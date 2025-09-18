#АЭС в Казахстане
Советы

19 сентября – Михайлово чудо: ни в коем случае не делайте этого

19 сентября, народные традиции, приметы, Михайлово чудо, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:24 Фото: pxhere
Ежегодно 19 сентября проходит народный праздник Михайлово чудо. В 2025 году он выпадает на пятницу. Zakon.kz расскажет о народных приметах на этот день.

В старину праздник был временем примирения и веселья. Люди мирились с теми, с кем были в ссоре, угощали путников и бедных, пели песни, водили хороводы.

В народе говорили: "Кто на Михаила злость держит, тому добра не видать". Молодежь использовала день для знакомств и сватовства.

Что нельзя делать

Михайлов день воспринимался как духовно значимый, требующий особого почтения. Предки внимательно следили за словами и поведением.

Не следовало погружаться в повседневные бытовые заботы или заниматься тяжелым физическим трудом. Даже существовала предостерегающая поговорка: "На Михайлу работать нельзя – Бог накажет".

Также нельзя:

  • обижать слабых (детей, женщин и пожилых людей) – в наказанье можно тяжело заболеть;
  • ссориться, ругаться, выяснять отношения – разлад затянется на весь год;
  • выбрасывать недоеденную пищу – ее следовало отдать нуждающимся, чтобы не навлечь на семью голод;
  • мыть голову – можно оглупеть, "смыть" весь ум;
  • употреблять алкоголь – такие возлияния способны накликать беду.

Народные приметы

В Михайлов день, как и на другие значимые даты, пристально наблюдали за природой.

Именно в этот день, пишут "Известия", пытались определить, скоро ли наступит похолодание и какой будет зима. В народе по этому поводу существовала поговорка: "Михаил заморозком прихватил".

  • Иней на деревьях – к снежной и холодной зиме;
  • теплый день – морозы ударят не скоро;
  • много грибов в лесу – зима будет долгой и обильной на осадки;
  • туман утром – к ясной погоде;
  • березы уже пожелтели – зима наступит раньше календарного срока;
  • дождь с утра – осень будет дождливой и слякотной;
  • сильный ветер – к трескучим морозам в зимние месяцы.

Еще один интересный момент. Ранее верили, что именно на Михайлово чудо может исполниться любое желание.

Мы уже рассказывали, что народные праздники – это удивительное переплетение религиозных традиций и языческих верований, которое сохранилось до наших дней. Так, одним из таких особенных дней является День Домны Доброродной, отмечаемый 16 сентября.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
