19 сентября – Михайлово чудо: ни в коем случае не делайте этого
В старину праздник был временем примирения и веселья. Люди мирились с теми, с кем были в ссоре, угощали путников и бедных, пели песни, водили хороводы.
В народе говорили: "Кто на Михаила злость держит, тому добра не видать". Молодежь использовала день для знакомств и сватовства.
Что нельзя делать
Михайлов день воспринимался как духовно значимый, требующий особого почтения. Предки внимательно следили за словами и поведением.
Не следовало погружаться в повседневные бытовые заботы или заниматься тяжелым физическим трудом. Даже существовала предостерегающая поговорка: "На Михайлу работать нельзя – Бог накажет".
Также нельзя:
- обижать слабых (детей, женщин и пожилых людей) – в наказанье можно тяжело заболеть;
- ссориться, ругаться, выяснять отношения – разлад затянется на весь год;
- выбрасывать недоеденную пищу – ее следовало отдать нуждающимся, чтобы не навлечь на семью голод;
- мыть голову – можно оглупеть, "смыть" весь ум;
- употреблять алкоголь – такие возлияния способны накликать беду.
Народные приметы
В Михайлов день, как и на другие значимые даты, пристально наблюдали за природой.
Именно в этот день, пишут "Известия", пытались определить, скоро ли наступит похолодание и какой будет зима. В народе по этому поводу существовала поговорка: "Михаил заморозком прихватил".
- Иней на деревьях – к снежной и холодной зиме;
- теплый день – морозы ударят не скоро;
- много грибов в лесу – зима будет долгой и обильной на осадки;
- туман утром – к ясной погоде;
- березы уже пожелтели – зима наступит раньше календарного срока;
- дождь с утра – осень будет дождливой и слякотной;
- сильный ветер – к трескучим морозам в зимние месяцы.
Еще один интересный момент. Ранее верили, что именно на Михайлово чудо может исполниться любое желание.
Мы уже рассказывали, что народные праздники – это удивительное переплетение религиозных традиций и языческих верований, которое сохранилось до наших дней. Так, одним из таких особенных дней является День Домны Доброродной, отмечаемый 16 сентября.