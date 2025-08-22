Куда поехать отдыхать недорого: пять направлений, где осенью будет дешевле, чем летом или зимой

Летний туристический сезон подходит к концу. Однако существует множество стран, которые ждут гостей и осенью. Специалист в области туризма Ольга Вишенина рассказала Zakon.kz о курортах, где лучше всего провести "бархатный сезон" и сколько будет стоить осенний отдых.

Объединенные Арабские Эмираты

Период с октября по конец ноября – лучшее время для поездки в эту страну. Многие семьи с маленькими детьми выбирают для отдыха Шарджу, здесь мелкопесчаные пляжи с пологими заходами и кристально чистая вода. Руководитель одного из алматинских туристических сервисов Ольга Вишенина считает, что отдых в Объединенных Арабских Эмиратах подойдет как любителям пляжного отдыха, так и тем, кто не может жить без шопинга и клубной жизни.

"Осень – это идеальное время для поездки в Арабские Эмираты. Обычно в это время в стране открывается пляжный сезон. Если вы будете в Дубае или Абу-Даби, то обязательно посетите Burj Khalifa и Ferrari World. В этой стране найдут чем заняться поклонники гламурных вечеринок и гастрономических фестивалей. Проще говоря, отдых в ОАЭ – это отличный микс пляжа, роскоши и развлечений. Средняя цена на двоих взрослых и одного ребенка на базе аll Inclusive составит 1 млн 200 тыс. тенге", – сказала Ольга Вишенина.

Фото: pixabay

Египет

В Египте осенью температура воздуха и моря уже не такая высокая, нет палящего солнца, можно спокойно купаться и загорать. А еще осенью на курортах Египта становится меньше туристов с детьми, поэтому можно вдоволь насладиться спокойствием.

"Море еще очень теплое после лета, комфортно для дайвинга и снорклинга. Большое количество экскурсий и развлечений. Лучшее соотношение цены и качества в это время года. Отпуск в Египте осенью семье из двух взрослых и одного ребенка на базе ultra аll Inclusive обойдется примерно в 1 млн 600 тыс. тенге", – рассказала Ольга Вишенина.

Фото: unsplash

Турция

Для отдыха в этой стране туроператоры рекомендуют выбирать отели в таких курортных городах, как Алания, Анталия, Белек, Кемер и Сиде. Это самые теплые регионы Турции осенью. На Эгейском море чуть прохладнее, но Фетхие и Мармарис принимают с теплом и в сентябре.

"Бархатный сезон на Эгейском и Средиземном море особенно комфортен. Днем тепло, нет изнуряющего зноя, море приятное. Цены ниже, чем летом, а туристов меньше. Средняя цена на двоих взрослых и одного ребенка по системе ultra all inclusive – 1 млн 250 тыс. тенге", – отметила специалист.

Фото: unsplash

Если вам интересна культура страны, походы по музеям и полное погружение в местную кухню, то можно рассмотреть поездку в древний Стамбул. Но стоит помнить, что уже в ноябре столбики термометра снизятся до +16°C, это довольно прохладно и не стоит забывать про ветер.

Грузия

Осень в Грузии – это сезон хурмы, инжира и винограда. Вкусные фрукты можно запивать молодым вином, которое как раз готовят в этот период.

"Личная моя рекомендация – посетить Грузию именно осенью. Это самый вкусный и красивый сезон! Виноградники и сады полны плодов, стоит прекрасная теплая погода, горы окрашиваются в золотые краски. Идет активная подготовка вина. Можно участвовать в сборе винограда и Ртвели – празднике виноделия. Дегустировать молодое вино в Кахетии, пробовать сезонные угощения, такие как чурчхела, сыр, путешествовать по городам и наслаждаться гостеприимством. Средняя цена на двух взрослых и одного ребенка – 900 тыс. тенге на базе завтрака", – рассказала руководитель туристического сервиса.

Фото: unsplash

Мальдивы

Мальдивы осенью – это прекрасный отпуск для любителей солнца. Отбросьте теплые вещи и зонт, лучше запаситесь головными уборами и средствами для загара. Средняя температура воздуха колеблется от +27°С до +31°С. Южные ветры, дующие осенью, облегчают состояние в жаркую погоду. Во время дождей океан начинает волноваться и тогда на берегах появляется множество любителей покорять волны.

"Превосходный отдых на Мальдивах в это время года обеспечен. Погода становится более предсказуемой, много солнечных дней, океан спокойный и прозрачный. Дайвинг, сноркелинг, романтический отдых, SPA. Никакой суеты, только райское наслаждение и уединение. Средняя цена на двух взрослых и одного ребенка – 2 млн 200 тыс. тенге на базе трехразового питания", – сказала Ольга Вишенина.

Фото: unsplash

Стоит отметить, что во все эти страны граждане Казахстана могут поехать без визы и на многие направления есть удобные прямые рейсы. К слову, туроператоры советуют готовиться к осеннему путешествию заранее – так можно хорошо сэкономить на туре и найти горячее и выгодное предложение.