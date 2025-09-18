Засыпайте до 22:00 без кофе: элементарные советы для уставших по жизни

Большинство любят ставить себе без врачей и анализов такой диагноз, как синдром хронической усталости. Специалисты в свою очередь его еще называют синдромом уставших надпочечников, сообщает Zakon.kz.

Так, клинический психолог, реабилитолог Мария Коновалова объясняет, что с надпочечниками во многом связана способность выдерживать стрессовые нагрузки, активировать противоопухолевый и противоинфекционный иммунитет.

По словам врача, есть немало признаков, которые могут говорить о снижении функции надпочечников.

Это частая усталость, быстрая утомляемость, трудности с просыпанием или, наоборот, проблемы со сном, невнимательность, невозможность быстро сосредоточиться, набор веса в области талии, мышечная слабость, отечность, выпадение волос, темные круги под глазами, тяга к сладкому, сезонные депрессивные состояния.

"Если вы нашли у себя хотя бы один из перечисленных симптомов, выполняйте наши диетические рекомендации для укрепления надпочечников". Мария Коновалова

Чтобы справиться с хронической усталостью, врач в разговоре с "АиФ" перечислила основные советы.

Восемь правил

Замените напитки с кофеином на цикорий, кедрокофе, концентраты хвои кедра, пихты, ферментированный иван-чай. От желания заесть или запить стресс поможет отвлечься вдыхание эфирных масел ванили, грейпфрута, бергамота. В целом принимать пищу лучше в состоянии радости и благодарности. Снизьте воспалительную нагрузку в организме – на четыре недели откажитесь от молочных продуктов, злаков, сахара, морских водорослей, бобовых (кроме зеленой фасоли и гороха). Можно есть все виды фруктов, овощей, мясо, яйца, орехи, семена. Ежедневно употребляйте несколько фиников унаби, по шесть-восемь ягод годжи, несколько ягод черной шелковицы. Принимайте пищу в теплом виде. В первый месяц восстановления исключите прием холодных напитков. Добавьте в рацион клетчатку, белковые коктейли с витаминами и минералами. На раннем этапе восстановления – завтрак максимум через час после пробуждения. Для максимальных результатов принудительно отдыхайте и ложитесь спать до 22:00-23:00.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

