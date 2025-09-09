Найдена новая тренировка, которая меняет мозг при Альцгеймере

Индивидуальные тренировки, совмещающие движение и когнитивные задания, могут замедлять развитие деменции на ранних стадиях, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые в рамках клинического исследования, опубликованного в Alzheimer’s Research & Therapy.

В эксперименте участвовал 41 человек с легкими нарушениями, вызванными болезнью Альцгеймера. Часть из них занималась по программе Brain-IT – это активные игры, включающие упражнения на память, внимание и восприятие.

Через несколько месяцев МРТ показало увеличение объема ключевых зон мозга (гиппокамп, таламус, передняя поясная кора) и укрепление связей белого вещества. Эти изменения сопровождались улучшением когнитивных функций. В контрольной группе, где использовалась стандартная терапия, подобных результатов не было.

Исследование стало первым рандомизированным доказательством того, что игровые тренировки способны не только поддерживать мозг, но и менять его структуру. Метод уже рассматривают как потенциальный инструмент для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



Ранее мы сообщали, что врачи назвали необычный признак рака легких.