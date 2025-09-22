#АЭС в Казахстане
Мир

На грани света и тьмы: космонавт показал Землю в день осеннего равноденствия

космонавт, снимок, день осеннего равноденствия, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 11:20 Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев напомнил жителям Земли о том, что в понедельник, 22 сентября 2025 года, в мире наступает день осеннего равноденствия, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане астрономическая осень наступит в 23:19.

Артемьев опубликовал на странице в Instagram удивительную фотографию, сделанную с борта Международной космической станции (МКС), которая визуально передает это явление. Такие снимки позволяют увидеть тонкую линию терминатора (границы света и тьмы на Земле), символизирующую баланс дня и ночи.

"Сегодня дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное, знаменуя тем самым, что ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня и наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии Земли ночи становятся короче и там наступает астрономическая весна", – подробно объяснил ученый.

Как провести этот день, чтобы привлечь положительную энергию в свою жизнь, и что категорически нельзя делать, рассказывала астролог и энергопрактик Ирина Березовская.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
