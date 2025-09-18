#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые выявили побочный эффект кремов с высоким фактором защиты от солнца

Пляж, небо, природа, человек, крем, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 04:40 Фото: pixabay
Чтобы уберечься от вредного УФ-излучения, повышающего риск развития рака кожи, дерматологи советуют регулярно пользоваться солнцезащитными кремами, сообщает Zakon.kz.

В ряде прошлых исследований сообщалось, что применение подобных средств может мешать выработке важного для организма витамина D, который синтезируется в коже людей под действием ультрафиолетовых лучей.

Австралийские медики проследили за уровнем витамина D в крови людей, которые на протяжении года постоянно пользовались кремом с пометкой SPF 50+, означающей, что средство блокирует до 98% ультрафиолетовых лучей.

Статья об их эксперименте, который длился год, недавно вышла в издании British Journal of Dermatology. К участию в этом контролируемом рандомизированном исследовании привлекли 639 мужчин и женщин от 40 до 64 лет. Ранее они на регулярной основе не пользовались кремами от загара и не принимали витамин D.

Добровольцев распределили на две группы:

  • половину участников проинструктировали систематически наносить солнцезащитный крем с маркировкой SPF 50+ в дни, когда УФ-индекс по прогнозу должен был достигнуть или превысить 3;
  • другую половину испытуемых включили в контрольную группу – в ней подобные средства использовали по своему усмотрению.

Исследователи установили, что регулярные пользователи кремов с высоким фактором защиты от солнца чаще страдали нехваткой витамина D. Среди таких участников дефицит витамина выявили у 46% добровольцев, а в контрольной группе – лишь у 37%.

Ученые заключили, что постоянное применение солнцезащитного крема с высоким SPF ведет к снижению концентрации 25(OH)D, если сравнивать с нерегулярным использованием подобных средств. Однако это вовсе не значит, что к крему от загара нужно прибегать реже, подчеркнули медики.

Солнцезащитные средства остаются основным элементом профилактики рака кожи, что подтверждают многочисленные исследования. Результаты эксперимента говорят о том, что людям, регулярно наносящим крем с высоким SPF, может требоваться дополнительный прием витамина D для поддержания его нормального уровня, заключили австралийские специалисты.

Ранее ученые выяснили, какие продукты мешают работе мозга.

Аксинья Титова
