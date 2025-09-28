#АЭС в Казахстане
Советы

Что есть на ужин, чтобы лучше спать

прием пищи, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 17:34 Фото: freepik
Качество сна напрямую связано с тем, что мы едим вечером. Медики отмечают: слишком тяжелый или поздний ужин может мешать засыпанию и даже приводить к ночным пробуждениям. Но есть продукты, которые, напротив, помогают расслабиться и быстрее уснуть, сообщает Zakon.kz.

Эксперты советуют отдавать предпочтение легким блюдам. Подойдут овощные рагу, крем-супы, салаты или нежирное мясо — например, курица или индейка. Рыба, особенно лосось и тунец, содержит омега-3 жирные кислоты и витамин D, которые благоприятно влияют на работу мозга и нервной системы.

Фрукты тоже могут стать хорошим выбором. Бананы содержат магний и калий, которые расслабляют мышцы, а киви помогает выработке серотонина — гормона "хорошего настроения", который участвует в регуляции сна. Полезен и молочный белок: стакан теплого молока или йогурт перед сном помогут снять легкое напряжение. Травяные чаи с мятой или ромашкой также оказывают мягкий успокаивающий эффект.

При этом врачи предупреждают: стоит отказаться от тяжелой, жирной и острой пищи вечером. Такие продукты требуют длительного переваривания и перегружают желудок. Нежелательны и сладости: резкий скачок сахара мешает глубокому сну. Еще одно табу — кофе и крепкий чай. Кофеин может сохранять бодрость в организме до шести часов.

Специалисты подчеркивают: ужин должен быть легким и проходить минимум за два часа до сна. Такой режим поможет избежать проблем с пищеварением и сделать ночной отдых более спокойным и восстанавливающим.

С наступлением холодов врачи фиксируют рост обращений с простудными заболеваниями – ослабленный иммунитет, нехватка солнца и перепады температуры делают организм уязвимее к вирусам. О том, как укрепить иммунитет осенью, читайте по ссылке.

Айсулу Омарова
