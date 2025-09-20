Названы два знака зодиака, которые почти всегда получают то, что хотят

Пока одни достигают своих целей силой, другие – терпением, есть и те, кто умеет идеально сочетать и то, и другое, сообщает Zakon.kz.

Как утверждают астрологи Mixnews, именно поэтому представители этих знаков почти всегда получают желаемое.

Скорпион

Скорпион не из тех, кто бьется головой о стену. Он наблюдает, чувствует ритм ситуации и действует только в идеальный момент. В бизнесе он распознает скрытые мотивы, а в любви стремится к полной близости, не соглашаясь на поверхностные отношения. Он может быть собственником и упрямцем, что иногда приводит к конфликтам с другими. Используйте интуицию как компас, но установите четкие границы. Не каждая победа стоит того, если вы потеряете внутренний покой.

Козерог

Козерог не ищет коротких путей. Он знает, что самый быстрый путь к цели – тот, который кажется медленным, но на самом деле постоянен. Он тщательно планирует, обладает безупречной трудовой этикой и годами нарабатывает свою репутацию. Он всегда знает, когда и как действовать, и результат всегда налицо. Иногда бывает слишком серьезным, забывает наслаждаться моментом и может сильно устать на пути к цели. Поэтому научитесь радоваться маленьким радостям на пути. Подзарядившись, вы достигнете своих целей еще быстрее и с большим удовлетворением.

Если вы не Скорпион и не Козерог

Возьмите лучшее у обоих знаков. Учитесь у Скорпиона наблюдать, прежде чем действовать, а у Козерога – дисциплине и настойчивости. Делайте по одному маленькому шагу каждый день – и результаты не заставят себя ждать.

Ранее были названы знаки зодиака, которые никогда не отвечают на сообщения сразу.